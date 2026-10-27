Scontro La Russa-Ponzani, il presidente del Senato: "Ritiro della denuncia? Ci penserò, lei ha fatto marcia indietro"

“Ho visto che la Ponzani ha fatto marcia indietro”. Torna alla carica il presidente del Senato, Ignazio La Russa, sulla polemica con la storica Michela Ponzani per le sue dichiarazioni sul ‘giovedì nero di Milano’, senza però sciogliere la riserva sulla decisione di denunciarla. “Ho spiegato la genesi di quella giornata – spiega a margine del convegno promosso da Sud chiama Nord a Roma il presidente del Senato – noi capimmo subito che era una giornata trappola per creare incidenti e il Movimento sociale italiano cercò di evitare in tutti i modi, limitandoli, gli scontri. Purtroppo non poteva sapere, sospettare che ci sarebbe stato quel criminale lancio di due bombe con la tragica morte di quel ragazzo. Voi non potete neanche immaginare – ha proseguito La Russa – cosa significò per un partito di destra come era il Movimento Sociale la morte di un agente di polizia a margine di una sua manifestazione. Comunque lei (la Ponzani, ndr) ha fatto marcia indietro e io ci penserò, ma se la ritiro nei suoi confronti devo farlo anche per altri che però io non considero”, ha concluso.