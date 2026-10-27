Manovra, Meloni: “Manteniamo gli impegni facendo quadrare i conti”

Giorgia Meloni è intervenuta martedì sera al Forum Moneta e ha parlato di manovra. “Siamo in dirittura d’arrivo sulla legge di bilancio che vorremmo far approdare domani in Consiglio dei ministri e come sempre l’obiettivo è far quadrare i conti, mantenere gli impegni presi, continuare sulle priorità che ci siamo dati in questi anni“, ha detto la premier, che ha aggiunto: “Il tema dei salari, la difesa del potere d’acquisto, attenzione al ceto medio alle imprese che investono e assumono, l’attenzione che va dedicata al tema del costo dell’energia, la sanità, la famiglia, i giovani saranno un focus della legge di bilancio”.

“Spero si racconti lavoro serio fatto, non soltanto polemiche”

“Cercheremo come sempre di fare del nostro meglio, di essere all’altezza delle aspettative, pur con delle risorse che sono come sappiamo limitate. E speriamo che qualcuno racconti il lavoro serio e responsabile e anche molto complesso che c’è dietro manovre come questa, in una nazione nella quale molto spesso sembra che la polemica abbia molto più spazio di quanto non abbiano invece le soluzioni che si cerca di dare ai cittadini. Faremo la nostra parte”, ha proseguito la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel suo intervento.