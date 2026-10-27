Lega, Salvini: “Se Garavaglia e d’accordo entrerà in segreteria”

“Se Garavaglia è d’accordo, entrerà in segreteria“. Così il leader della Lega Matteo Salvini nel libro di Bruno Vespa ‘Storia della Seconda Repubblica. Da Berlusconi a Meloni, da Prodi a Schlein’, in uscita lunedì 2 novembre da Mondadori -Rai Libri. “Lui si è esposto, al contrario di altri che hanno parlato per mesi e che poi alla fine non si sono esposti – ha proseguito – Farò una segreteria territorialmente equilibrata con almeno un sindaco e almeno il rappresentante di una regione. Poi, come sempre avvenuto nella storia della Lega , chi ha preso un voto in più decide, sempre ascoltando tutti gli altri”.

Rispondendo a Giorgetti, Salvini ha aggiunto: “Abbiamo cinque ministri lombardi su cinque e il governatore della regione da tanti anni. La Lombardia non è mai stata così rappresentata nelle istituzioni nazionali a questo livello. Abbiamo anche il ministro dell’Economia a disposizione di imprese e territori. Sono in Lega dal 1990, non ricordo una forza simile, se tutti lavorassero per raccontare ciò che di buono stiamo facendo, i Lombardi sarebbero sicuramente più felici, informati e coinvolti”.