Attacco hacker alla Camera, presa di mira anche la mail di Giorgia Meloni

I sistemi informatici della Camera negli ultimi giorni sono stati presi di mira da un attacco hacker che ha coinvolto anche alcune caselle postali di parlamentari, tra questi anche quella da deputata della presidente del Consiglio e leader di FdI, Giorgia Meloni. La mail della premier, precisano tuttavia fonti di palazzo Chigi, non è quella che viene utilizzata per le comunicazioni di governo. Inoltre fonti di Montecitorio circa l’attacco ai sistemi informatici sottolineano che “si tratta di una questione che non ha carattere di emergenza e che si presenta quotidianamente”.

“Sono state messe in campo tutte le misure di protezione, anche in collaborazione con Acn (Agenzia per la cybersicurezza nazionale) con cui è attivo un protocollo specifico – spiegano le stesse fonti -. Le misure possono prevedere anche la temporanea disattivazione di alcune funzionalità dei sistemi informatici, secondo prassi. Risulta peraltro che da alcuni giorni si siano intensificati analoghi tentativi di attacco e pressioni sui sistemi informatici anche verso altre istituzioni nazionali, europee e internazionali”.