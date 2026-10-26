Ucraina, Cateno De Luca: "Salvini? Mantenere patti, certe dichiarazioni fatte per raccattare voti"

“Noi siamo per mantenere i patti che l’Italia ha sottoscritto nelle organizzazioni internazionali, quindi siamo per continuare a sostenere l’Ucraina“. Così il sindaco di Taormina Cateno De Luca, alla vigilia della Convention nazionale promossa da Sud chiama Nord e Sindaci d’Italia, in programma a Roma dal 27 al 29 ottobre, rispondendo alle domande di LaPresse sulla posizione di Matteo Salvini di voler chiedere in sede di cdm l’interruzione degli aiuti economici e militari all’Ucraina. “Ovviamente chi fa queste dichiarazioni probabilmente le farà per raccattare qualche voto in più, ma è ovvio che la nostra posizione, e quella anche del Presidente del Consiglio dei Ministri, è quella di continuare a sostenere chi viene usurpato e chi viene privato della propria libertà”, ha proseguito.

De Luca ha poi parlato della nascita del suo nuovo soggetto politico, entrato nel centrodestra di governo: “Noi siamo il partito dei sindaci e rappresentiamo già da oltre 30 anni un civismo puro sul territorio che ha avuto la capacità di menare a destra e a sinistra. È ovvio che nell’ambito del centrodestra questa strategia oggi è stata accolta, non solo quale risposta concreta al finto civismo di Onorato nel cosiddetto campo largo, ma perché i sindaci sono coloro che quotidianamente garantiscono servizi ai cittadini e non possono essere anche il bancomat di chi governa tagliando in continuazione i fondi per le autonomie locali”.