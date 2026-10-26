Scontro La Russa-Ponzani, il presidente del Senato: “Pronto a rinunciare a vie legali se chiede scusa”

Il presidente del Senato torna sulle affermazioni della storica, che ricordando i fatti avvenuti a Milano il 12 aprile 1973 ha detto: “Se allora fosse stato approvato un decreto sicurezza come quello appena emanato, oggi non avremmo un capo del Senato”

“Sono pronto a rinunciare ad adire le vie legali qualora la signora Michela Ponzani chiedesse immediatamente scusa. Lo stesso discorso vale per gli altri soggetti nei cui confronti sono state avviate verifiche su quanto da loro detto o scritto su di me. In tutta la mia vita ho querelato una sola persona e l’ho fatto perché aveva offeso la memoria di mio padre a oltre dieci anni dalla sua scomparsa. Questa volta, invece, mi trovo di fronte a una fake news gravemente lesiva della mia onorabilità, basata sul travisamento di fatti risalenti a oltre cinquant’anni fa e strumentalmente utilizzata oggi nel tentativo di impedirmi di condannare, senza se e senza ma, le violenze avvenute sabato 17 ottobre. Pretendo le scuse”, ha detto Ignazio La Russa, presidente del Senato della Repubblica, tornando sulle dichiarazioni rilasciate lo scorso il 22 ottobre dalla storica e giornalista nel corso della trasmissione ‘Otto e mezzo’.

Sabato il portavoce di La Russa, Emiliano Arrigo, aveva fatto sapere che l’esponente di FdI aveva dato “mandato ai propri legali di adire le vie giudiziarie”. Il presidente Senato aveva disposto anche il monitoraggio delle affermazioni rese negli ultimi giorni da altri soggetti e aveva detto che avrebbe proceduto nelle sedi giudiziarie competenti nei confronti di chiunque associ il suo nome alla morte dell’agente Antonio Marino, avvenuta a Milano nel 1973. “È infatti documentalmente accertata, come risulta dagli atti giudiziari, non soltanto l’assenza di qualsiasi sua responsabilità in relazione a quella tragica vicenda, ma persino alla semplice ipotesi di manifestazione non autorizzata. A conferma di ciò, il presidente La Russa può vantare un certificato penale intonso”, aveva detto il portavoce.

Che cosa ha detto Michela Ponzani

Nello studio di ‘Otto e Mezzo’, Michela Ponzani aveva commentato l’ultimo decreto sicurezza approvato dal governo Meloni e si era rivolta direttamente a La Russa: “Credo che se nel 1973, 12 aprile 1973, fosse stato approvato un decreto sicurezza come quello che viene discusso e approvato oggi, probabilmente, noi oggi non avremmo un Presidente del Senato perché il 12 aprile 73, e questa è storia, non è soltanto cronaca, il Presidente del Senato si mise a capo di una manifestazione non autorizzata organizzata dall’Organizzazione giovanile del Movimento Sociale Italiano. Dall’interno di quel corteo non autorizzato, partì il lancio di una bomba a mano che uccise con un colpo al petto un agente di polizia di 22 anni. Quindi, prima di fare i buoni maestri o i cattivi maestri, bisognerebbe un po’ guardare meglio nell’armadio di famiglia“.

Conte: “La Russa ritiri la querela contro Ponzani, i fatti sono accertati”

Ieri a invitare La Russa a ritirare la querela è stato Giuseppe Conte. “Chi ha ruoli di grande responsabilità istituzionale non può scagliarsi contro una storica che esprime un giudizio negativo sull’ennesimo ‘decreto sicurezza‘ partorito dal governo ed espone un più ampio ragionamento evocando il ‘Giovedì nero di Milano‘”, ha affermato in una nota il presidente del M5s. “I fatti sono peraltro accertati da tempo: a capo del corteo non autorizzato che si tenne il 12 aprile 1973, a Milano, c’era anche Ignazio La Russa, all’epoca leader del Fronte della Gioventù di Milano, insieme ai vertici del MSI. Quella parata divenne l’occasione per compiere atti di aggressione e di teppismo da parte dei gruppi più estremisti della destra eversiva, in un clima sociale fortemente incandescente. Nel corso di quella manifestazione furono lanciate due bombe, che ferirono un passante e un poliziotto, e colpirono al petto, uccidendolo, l’agente Antonio Marino, di 22 anni. I responsabili del lancio delle bombe vennero individuati in due giovani militanti neofascisti: Vittorio Loi e Maurizio Murelli. Aggiungo che nessuna responsabilità giuridica è stata mai accertata a carico di Ignazio La Russa – ha sottolineato Conte -. Dati questi fatti accertati, il ‘potere di turno’ lasci al dibattito storico, oltreché politico, la libertà di discutere liberamente senza subire intimidazioni. La conversione alla democrazia va dimostrata nei fatti”.