Scontri in piazza, Mantovano: “Molti ragazzi hanno assunto droghe prima di darsi ai saccheggi”

Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio parla dei disordini del 17 e 18 ottobre e anche di quelli dell’ultimo fine settimana

Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano parla delle proteste contro il carovita e il governo Meloni che nelle ultime settimane si sono svolte nelle principali città italiane. L’ex parlamentare di Alleanza Nazionale e Popolo della Libertà ha commentato in particolare i disordini del 17 e 18 ottobre a Milano, dove c’è stata una guerriglia urbana.

“Spesso i media sono infestati da messaggi molto suggestivi e suadenti verso l’avvicinamento sostanze stupefacenti, tanto più se si frequentano anche alcuni social. Questi messaggi passano, e in persone il cui sviluppo e la cui maturità è ancora in corso di formazione purtroppo certi messaggi vengono raccolti”, ha detto Mantovano intervistato, via streaming, al Festival delle Regioni in corso a Firenze.

“La vicinanza agli stupefacenti purtroppo attraversa ogni forma di devianza che oggi è presente a livello adolescenziale. Nei disordini del 17 e 18 ottobre, e anche in quelli molto più contenuti e circoscritti dell’ultimo fine settimana, non trascuriamo un aspetto che purtroppo non ha avuto evidenza come gli altri, e cioè che molti di questi ragazzi, o almeno una fascia perché non voglio generalizzare, prima di darsi alle devastazioni, ai saccheggi, hanno assunto sostanze stupefacenti”, ha aggiunto.

“Ed è ovvio che se io conduco un’autovettura e taglio i freni, poi vado a sbattere. Purtroppo l’assunzione delle sostanze equivale al taglio dei freni nei comportamenti, anche in quelli che possono partire da una volontà di libera manifestazione e poi degenera in ciò che abbiamo visto”.