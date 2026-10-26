Covid-19, Speranza: “Ho difeso diritto alla vita, facile parlare con il senno di poi”

L‘ex ministro della Salute, Roberto Speranza, è stato audito questa mattina dalla Commissione Covid. “Facile parlare col senno di poi, ma la pandemia è stata un evento senza precedenti, io ho difeso in coscienza e a testa alta il mio indirizzo politico, la vita delle persone e il diritto alla salute“, ha affermato. “I due assi di indirizzo politico sono stati mettere avanti sempre il diritto alla vita e alla salute, e dare fiducia nella scienza. Abbiamo assunto decisioni senza precedenti, per primi nel mondo occidentale – ha aggiunto -. E siamo diventati, essendo i primi chiaramente, un modello guardato con estrema attenzione da tutti gli altri Paesi. Vi prego, dicendovi queste cose, di contestualizzare il quadro e le vicende perché è facile parlare col senno di poi, ma quei momenti dentro quella contestualizzazione, dentro il cuore di quella sfida, richiedevano una forza nell’assumere quelle decisioni che, credetemi, è stata davvero senza precedenti”.

Speranza: “Ho servito Paese con disciplina e onore”

La pandemia Covid è stata “un evento drammatico, che ha sconvolto la comunità globale e che non ha precedenti per la portata. Ho servito il paese con disciplina e onore“, ha dichiarato ancora Speranza. “Ho sempre affermato una cosa e voglio farlo anche qui, oggi. Ho affermato che chiunque abbia avuto responsabilità in una vicenda così impattante della storia dell’umanità deve sempre e comunque essere pronto a rendere conto. Io di questo sono molto convinto, dal sindaco del più piccolo comune fino al capo dell’OMS. Io penso che sia giusto che si renda conto di quello che è avvenuto e con questo spirito personalmente ho affrontato a testa alta e serenamente le innumerevoli vicende giudiziarie che hanno fatto seguito alla pandemia. Voglio subito segnalare però che tutte queste vicende si sono concluse con archiviazioni, con formula piena, riconoscendo nella sostanza la qualità e la correttezza del lavoro fatto“.

Speranza: “Commissione costruita per colpire gli avversari politici”

La sensazione è che sia una Commissione “costruita sostanzialmente per colpire avversari politici. Ma purtroppo io penso che così la Commissione onestamente non serve e non ci porta lontano”, ha dichiarato Speranza. “Serve per raccogliere qualche consenso di sparuti gruppi ma dove ci porta? Spero che oggi mi farete ricredere. Spero che la discussione di oggi, lo dico veramente in coscienza, possa farmi ricredere. Perché una Commissione può essere utile al Paese se riesce a entrare fino in fondo su questa vicenda enorme che ci è caduta addosso“.

Speranza: “Scelta di escludere Regioni da Commissione lascia esterrefatti”

Non includere l’operato delle Regioni nell’indagine della commissione Covid “lascia esterrefatti, perché avrebbero potuto testimoniare sulla scelta politica”, ha spiegato l’ex ministro della Salute. “È un peccato non averle qui, perché avrebbero potuto testimoniare di cosa si trattava, del lavoro incessante senza sosta, frenetico, pazzesco che ci siamo trovati a fare giorno e notte. Ho lavorato incessantemente con tutti i presidenti di Regione. In alcune regioni era più protagonista l’assessore regionale, in altri più il presidente. In altri le strutture. Ma io ho lavorato giorno e notte con tutte le regioni. E bisognerebbe chiamarli qui e farsi raccontare la difficoltà di quelle ore che cosa ha significato fare quelle scelte. E consentitemi di dire che mai, ha potuto contare o pesare l’orientamento politico di un presidente di Regione. Io rappresentavo il governo, lo Stato, e per me quel presidente rappresentava la sua comunità regionale ed eravamo insieme in una battaglia senza precedenti. E io vi invito a chiamarli qui uno per uno e chiedergli che cosa sono stati quei giorni. Ribadisco non perché bisogna scaricare la palla da qualche parte, no. Io li ho visti fare tutto il possibile in una situazione difficilissima”.

Speranza: “Contro di me e la mia famiglia anni di macchina fango e odio online”

“In questi anni contro di me e la mia famiglia c’è stata una macchina del fango che ha alimentato odiatori online e non solo, con continue e reiterate minacce che non si sono mai fermate”, ha detto Speranza. “La cosa che mi fa più amarezza però non sono le minacce e le diffamazioni a cui sono purtroppo ormai abituato. Quello che mi pesa di più è la distanza tra la durezza di un momento unico della storia del Paese e la pochezza di una polemica politica che non si ferma davanti a nulla“.

Speranza: “Vaccini vero game changer pandemia, 151 mila salvati in un anno”

“Penso che i vaccini siano stati game changer di questa pandemia. Sono convinto sulla base di numeri, sulla base di evidenze”, ha detto Speranza. “Secondo l’Istituto superiore di sanità, in un solo anno in Italia, da gennaio 2021 a gennaio 2022 grazie ai vaccini si sono salvate 151.532 vite e si sono evitate 517.807 ospedalizzazioni”.

Scontro FdI-Speranza in Commissione

Botta e risposta al vetriolo tra Roberto Speranza e Alice Buonguerrieri, capogruppo FdI in Commissione Covid, dove è in corso l’audizione dell’ex ministro della Salute. “Prova vergogna, non intende voler chiedere scusa?“, ha affermato Buonguerrieri in riferimento alle persone “che avete offeso e chiamato no-vax” e ai “danneggiati da vaccino”.

“Ai danneggiati dai vaccini ho dato 150 milioni di euro“, è la replica di Speranza, che accusa la deputata di “fare propaganda per il prossimo video e post sui social”.

“Prendiamo atto che non ha voluto rispondere alla mia domanda, perché scomoda”, ha concluso Buonguerrieri.

Bignami (FdI): “Da Speranza narrazione autoassolutoria”

“Come già avvenuto con Conte, anche Roberto Speranza ha confuso la Commissione parlamentare d’inchiesta — istituita per legge per verificare le criticità della gestione pandemica in linea con quanto fatto anche in sede europea — per un teatro politico giustificazionista. Speranza sa di aver sbagliato molto, ma non ha ammesso errori e omissioni, perseverando con ostinazione nella difesa di un sistema che è costato la vita a decine di migliaia di italiani abbandonati dallo Stato. Una narrazione autoassolutoria e autocelebrativa che dimostra come chi doveva tutelare la salute pubblica facesse in realtà politica sulla pelle dei cittadini”, ha detto il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, Galeazzo Bignami.