Bolzano, scontro FdI-destra sudtirolese per manifestazione Schützen

È scontro tra il centrodestra italiano e la destra sudtirolese dopo la manifestazione di ieri degli Schützen: in piazza Walther, a Bolzano, è stata issata la bandiera austriaca in occasione della festa nazionale. Il comandante degli Schützen, Christoph Schmid, ha ricordato il legame con l’Austria, che “va preservato al di là del confine d’ingiustizia e trasmesso alle generazioni future”, aggiungendo che “se nella nostra terra issiamo la bandiera della nostra madrepatria, l’Austria, e custodiamo le nostre tradizioni, ciò dovrebbe essere un fatto naturale e non un motivo di contenziosi con le autorità”.

Sulla manifestazione è intervenuto duramente il deputato di Fratelli d’Italia Alessandro Urzì, parlando di “manifestazione nostalgica, patetica e grottesca”, guidata da “chiare infiltrazioni estere tese a mettere in discussioni le migliori relazioni fra Italia e Austria”. Per il deputato bolzanino, gli Schützen sono un “piccolo popolo di disperati in costume, la rappresentazione grottesca dell’anti-autonomismo. Sono nemici giurati dell’Autonomia. E quindi dell’Austria che non a caso li ignora”. Parole che, come prevedibile, hanno acceso la miccia. Per Sven Knoll, leader del partito secessionista Südtiroler Freiheit, “non accettiamo che ci venga imposto quali sentimenti possiamo nutrire nei confronti della nostra patria. Chi celebra la festa nazionale austriaca, issa la bandiera austriaca o ricorda la storia comune non è un provocatore. La rivendicazione della propria identità e della propria storia è un diritto del tutto naturale dei sudtirolesi. Chi vi vede un pericolo ha evidentemente un problema con l’identità dei sudtirolesi”.