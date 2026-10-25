Scontri in piazza, Schlein: “Qualcuno sperava nella guerriglia, invece c’è stata risposta della democrazia”

Elly Schlein interviene sulle proteste che ieri hanno movimentato numerose piazze d’Italia, da Torino a Roma. “Tanti, tantissimi giovani sono scesi in piazza pacificamente per rivendicare il loro diritto a essere protagonisti della scrittura di un futuro migliore. Non sono il nostro futuro questi giovani, sono già il nostro presente. Ed è oggi che dobbiamo riuscire ad ascoltare quella rivendicazione e anche a farla nostra”, ha detto la segretaria dem da Montepulciano, dove si sta tenendo ‘Pronti per l’alternativa’, iniziativa nazionale del Partito democratico dedicata alla costruzione dell’alternativa al centrodestra. “La verità è che in alcuni casi, e solo in alcune città, ci sono stati degli scontri anche seri, ma non ci sono stati saccheggi. Non c’è stata soprattutto quella guerriglia generalizzata che qualcuno si aspettava o addirittura che qualcuno sperava di vedere. La risposta più forte, invece, è stata proprio la democrazia. È stata Milano, dove, diversamente dalla settimana scorsa, c’è stato un corteo pacifico di più di 10mila di persone”, ha sottolineato.

“Quando le nuove generazioni scendono in piazza è una buona notizia per la democrazia e non accetteremo questo tentativo di criminalizzare un’intera generazione che è partito dal primo atto di questo governo con il decreto rave, che è proseguito col decreto Caivano e che poi è arrivata anche all’ultimo atto e cioè il settimo decreto sicurezza che hanno fatto con norme che vanno persino più indietro del Codice Rocco del 1930”, ha aggiunto Schlein. “Non consentiremo questa criminalizzazione di una intera generazione, che peraltro si sta mobilitando in tanti paesi. Penso che dobbiamo riflettere su questo e guardare quant’è la distanza abissale con questo governo, con la sua retorica, con la domanda che facciamo dal primo giorno: che cosa vi hanno fatto i giovani per meritare di non essere ascoltati e di essere costantemente additati, incolpati?”.

Schlein: “Sempre condannato violenze, ma non bisogna usarle per silenziare la voce della protesta”

“Le violenze noi le abbiamo sempre condannate e l’abbiamo fatto sempre, da qualunque parte provenissero, tra l’altro a differenza di qualcuno a destra. Ma è inaccettabile che si usino i violenti per coprire, per silenziare, per censurare la voce di decine di migliaia di studentesse e studenti, lavoratrici, lavoratori, autotrasportatori, agricoltori, pescatori, tutti quelli che stanno dicendo che in questo Paese non riescono più a campare”, ha concluso Schlein.