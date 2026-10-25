Lega, Salvini rieletto segretario con 465 voti: Garavaglia si ferma a 146 – La diretta

Il giorno è arrivato. Dopo che ieri, al Congresso della Lega in corso all’Allianz MiCo di CityLife a Milano, a parlare sono stati i delegati, oggi è toccato ai due candidati in corsa per la segreteria del partito: Matteo Salvini e Massimo Garavaglia. Senatore e presidente leghista della commissione Finanze del Senato, Garavaglia è riuscito in extremis a raccogliere le 80 firme richieste per candidarsi, numero minimo. Alla fine, però, ad essere rieletto è stato il vicepremier Salvini, con 465 voti contro i 146 dello sfidante. Ad aprire i lavori di questa seconda giornata, è stato il presidente della Camera Lorenzo Fontana. Poi sul palco la vicesegretaria dimissionaria Silvia Sardone e i ministri Alessandra Locatelli (Disabilità), Giuseppe Valditara (Istruzione e merito), Roberto Calderoli (Affari regionali e autonomie) e Giancarlo Giorgetti (Economia e finanze).