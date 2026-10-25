Lega, Salvini rieletto segretario con 465 voti: Garavaglia si ferma a 146 – La diretta

Il giorno è arrivato. Dopo che ieri, al Congresso della Lega in corso all’Allianz MiCo di CityLife a Milano, a parlare sono stati i delegati, oggi è toccato ai due candidati in corsa per la segreteria del partito: Matteo Salvini e Massimo Garavaglia. Senatore e presidente leghista della commissione Finanze del Senato, Garavaglia è riuscito in extremis a raccogliere le 80 firme richieste per candidarsi, numero minimo. Alla fine, però, ad essere rieletto è stato il vicepremier Salvini, con 465 voti contro i 146 dello sfidante. Ad aprire i lavori di questa seconda giornata, è stato il presidente della Camera Lorenzo Fontana. Poi sul palco la vicesegretaria dimissionaria Silvia Sardone e i ministri Alessandra Locatelli (Disabilità), Giuseppe Valditara (Istruzione e merito), Roberto Calderoli (Affari regionali e autonomie) e Giancarlo Giorgetti (Economia e finanze).
Punti chiave
- Cdr Repubblica: "Salvini ignora i concetti di libertà e indipendenza stampa"
- De Poli (Udc): "Congratulazioni a Salvini per riconferma a segreteria"
- Lazzarini: "Pieno sostegno a Salvini, ora avanti più uniti che mai"
- Loizzo: "Confermata leadership Salvini, avanti con nostre battaglie"
- Di Rubba: "Salvini rieletto segretario, ora sguardo rivolto al futuro"
- Zoffili: "Bene rielezione Salvini, con lui Italia federale e più sicura"
- Gava: "A Salvini rinnovata fiducia, ora stop polemiche e lavorare uniti"
- Romeo ringrazia Fontana: "Questioni sollevate per bene movimento"
- Morrone: "Pieno sostegno a Salvini, più forti e determinati di prima"
- Romeo: "Congresso certifica che disagio era reale non solo lombardo"
“Attacchi ai giornalisti definiti ‘servi’, la rivendicazione di averli volutamente lasciati fuori e a debita distanza dalla platea congressuale della Lega per non ‘inquinare’ i lavori, almeno cinque passaggi del suo intervento contro il nostro giornale e contro il Corriere della Sera. Matteo Salvini, che tuttora risulta iscritto all’Ordine dei Giornalisti, mostra per l’ennesima volta di non avere alcuna dimestichezza con i concetti di libertà e indipendenza della stampa. Forse confuso dall’aver avuto come unica esperienza lavorativa quella di giornalista di partito”. Lo scrive in una nota il Cdr di Repubblica. “Tutto questo non interesserebbe a nessuno, se non ricoprisse il ruolo di vicepresidente del Consiglio e ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture. Un rappresentante delle istituzioni, dunque, purtroppo a corto di cultura democratica. Una ragione in più per continuare a fare il nostro lavoro, di racconto e di denuncia”, si legge.
“Le mie congratulazioni a Matteo Salvini per la riconferma alla guida della Lega. A lui rivolgo i migliori auguri di buon lavoro, con l’auspicio di proseguire nel percorso di collaborazione tra le forze del centrodestra, con l’obiettivo comune di sostenere l’azione del Governo e dare risposte concrete ai cittadini. Buon lavoro, Matteo!”. Lo dichiara il senatore e segretario nazionale dell’Udc, Antonio De Poli.
“Ho votato convintamente Matteo Salvini anche in questa occasione e sono felice della sua rielezione. Dal 2013 a oggi ha guidato la Lega attraverso passaggi importanti, portando avanti le nostre battaglie e assumendosi responsabilità di governo, prima al Ministero dell’Interno e oggi a quello delle Infrastrutture. Da veneta, continuerò a sostenere anche la battaglia per l’autonomia, che resta centrale per il nostro territorio e per il futuro del movimento. Ora il congresso è alle spalle: da domani si torna a lavorare e a lottare per il bene della Lega. Le sfide che ci aspettano richiedono una squadra unita e concentrata sugli obiettivi”. Così la deputata della Lega, Arianna Lazzarini.
“La Lega oggi ha dato un grande segnale di forza e unità e ha indicato quale dovrà essere la direzione da seguire in questi ultimi mesi di legislatura. Innanzitutto, è stata riconfermata la leadership, autorevole e con una larghissima base di consenso, di Matteo Salvini come segretario federale. Il dibattito interno è sano e libero, ma i numeri parlano chiaro e non lasciano spazio a equivoci o dubbi. Come ha detto il Segretario Salvini, abbiamo preso un impegno. Abbiamo preso un impegno con tutta la nostra comunità di portare avanti i nostri valori e le nostre battaglie e non di cedere il passo a chi vorrebbe fare dell’Italia un Paese diverso da quello che vogliono i nostri elettori. Quella che stiamo vivendo è una ripartenza che ci porterà ad affrontare le politiche con nuova energia e tanto ottimismo, forti delle nostre idee e dei risultati raggiunti dal Governo di centrodestra grazie al nostro contributo. Ringrazio Matteo Salvini per quello che ha fatto e per quello che farà per la crescita della Lega, con la dedizione e il carisma che ne fanno un politico e un leader con uno straordinario consenso personale”. Lo dichiara la deputata della Lega, Simona Loizzo.
“Matteo Salvini è stato rieletto segretario federale della Lega. Il Congresso di Milano è stato un appuntamento importante per il nostro movimento, al quale ho avuto l’onore di arrivare dopo aver accompagnato la Lega, nelle scorse settimane, nel ruolo di reggente e vicesegretario federale vicario. Una responsabilità che ho assunto con grande orgoglio e per la quale ringrazio Matteo Salvini per la fiducia che ha riposto in me. Voglio ringraziare tutti i militanti, gli amministratori e le persone che ogni giorno lavorano per la Lega, nelle sezioni, nelle piazze e nelle istituzioni. È grazie a loro che questa grande comunità continua a vivere, a crescere e a guardare avanti, senza mai dimenticare le proprie origini. Lo racconta anche il nuovo simbolo Lega Italia Federale, che custodisce la nostra storia e la nostra identità, a partire da Alberto da Giussano, che ogni giorno portiamo con orgoglio sulla nostra giacca. Ci aspettano nuove sfide, da affrontare insieme, con le nostre radici ben salde e lo sguardo rivolto al futuro. Continueremo a lavorare ogni giorno sui territori, al fianco dei nostri militanti e delle nostre comunità, uniti attorno al nostro leader, con determinazione e responsabilità per affrontare le sfide che ci attendono”. Così Alberto Di Rubba, deputato e tesoriere della Lega, a margine del Congresso Federale di Milano.
“Questo Congresso Federale, con la rielezione di Matteo Salvini ad ampissima maggioranza, è stato il più bel regalo di compleanno che potessi ricevere. Ho apprezzato particolarmente che Matteo, nel suo intervento e nel corso di queste due giornate, abbia posto al centro del dibattito la nostra visione di un’Italia federale, più sicura e attenta ai territori, insieme ad alcuni dei temi sui quali sono personalmente impegnato in Parlamento. Penso, in particolare, alla sicurezza, con la recente approvazione in Commissione Difesa della risoluzione della Lega, di cui sono primo firmatario, per il potenziamento dell’operazione ‘Strade Sicure’, che prevede di aumentare il contingente da 6.800 a 10.000 soldati e che ha già portato 500 paracadutisti della Folgore a Milano e porterà nuovi soldati in tutta Italia, da Nord a Sud; al ripristino della leva, con la mia proposta di legge per l’istituzione di un nuovo servizio civile e militare universale territoriale per i nostri giovani; e alla pace, per la quale continuo a lavorare con determinazione sia in Parlamento sia nell’ambito dell’Osce”. Così Eugenio Zoffili, capogruppo della Lega in Commissione Difesa alla Camera dei Deputati.
“La riconferma di Matteo Salvini alla guida della Lega rinnova una fiducia chiara nella sua leadership e nel percorso portato avanti in questi anni. Ora basta con le divisioni e le polemiche sui giornali. È il momento della responsabilità e del lavoro. Chi ha a cuore la Lega contribuisca a rafforzarla, chi lavora per dividerla si assuma le proprie responsabilità. Si riparte compatti, con lealtà e convinzione, per portare avanti le battaglie della Lega e mantenere gli impegni presi con gli italiani”. Lo dichiara il viceministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Vannia Gava
“Ringrazio anche il governatore Attilio Fontana con cui quest’estate abbiamo insieme sollevato alcune questioni per il bene del nostro movimento. Questioni che al congresso sono diventate oggetto di confronto politico interno. Penso al federalismo, che oggi tutti hanno riconosciuto non essere una parola del passato ma una chiave per il futuro”. Lo ha detto il capogruppo al Senato e segretario della Lega Lombarda Massimiliano Romeo.
“Piena e larghissima legittimazione politica a Matteo Salvini dal Congresso straordinario della Lega che lo ha confermato segretario del partito per il prossimo quadriennio. La Lega Romagna lo ha sostenuto riconoscendosi in pieno nell’appassionato e coraggioso intervento frequentemente interrotto da applausi e a cui il folto pubblico presente ha reagito con grande calore. Salvini ci ha richiamato all’identità e all’unicità della Lega radicata nei territori con il presidio capillare di amministratori locali e militanti, la vera forza del partito, e distante dal conformismo e dai meccanismi di potere. Una Lega che ha avuto la capacità di evolversi mantenendo saldi i suoi ideali storici, passando da movimento specificamente del ‘nord’ a una forza nazionale federalista e sovranista. Il nuovo simbolo ne è un esempio: ‘Lega Italia Federale’ con l’immagine di Alberto da Giussano, che significano orgoglio, appartenenza, coraggio delle idee. Abbiamo partecipato con entusiasmo a questo appuntamento congressuale vero e autentico, con un dibattito di altissimo livello. Ne usciamo più forti e determinati di prima”. Così in una nota il deputato Jacopo Morrone, segretario Lega Romagna.
“Complimenti al segretario uscente per la rielezione. In questi mesi abbiamo ovviamente espresso un disagio che c’è nel movimento, e che era mio dovere rappresentare sempre in modo costruttivo, che abbiamo recepito ascoltando la base e gli elettori e sul quale abbiamo proposto alcune soluzioni. Salvini ha voluto convocare un congresso e in meno di due settimane Garavaglia, come candidato che ho supportato, che ovviamente ringrazio per il coraggio e la forza di affrontare una competizione e un confronto non facile, raccoglie quasi il 25% dei delegati presenti. La testimonianza è che quel disagio, non era un’invenzione, non erano diatribe interne chissà di quale tipo, ma è un disagio reale, che non può essere ignorato, e soprattutto che non è solo lombardo visti i numeri come invece qualcuno voleva far intendere. Siamo contenti che il federalismo sia tornato ad essere tema centrale per il nostro movimento ed è stata confermata una posizione nel panorama politico, che era ciò che auspicavamo, di una Lega che non è né di destra né di sinistra ma animata da un sano pragmatismo”. Lo ha detto il capogruppo al Senato e segretario della Lega Lombarda Massimiliano Romeo.
“Faccio i miei complimenti a Matteo” Salvini. “Trovo che questo congresso sia stato davvero utile. C’è stato spazio per un dibattito molto ampio sul passato, sul presente e sul futuro della Lega, rimettendo al centro le nostre radici. È stata accolta la nostra mozione per riportare il tema settentrionale al centro del dibattito del Governo. Il federalismo, che oggi entra nel simbolo della Lega, può e deve tornare a essere il nostro obiettivo per rilanciare un Paese che nel centralismo fatica a trovare soluzioni, anche con un Governo capace e concreto come quello attualmente in carica”. Così su Facebook il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, al termine del congresso della Lega, terminato con la rielezione di Matteo Salvini alla guida del partito. ”Ringrazio tutti i militanti e i delegati. Ringrazio Massimo Garavaglia per aver partecipato così attivamente e Massimiliano Romeo per aver alzato la voce senza risparmiarsi, portando avanti le istanze del territorio lombardo. Nel congresso ho sentito accolte praticamente tutte le istanze che in questi mesi abbiamo avanzato, quindi non posso che ritenermi soddisfatto. Tutti uniti per la Lega!”, ha aggiunto.
“Congratulazioni Matteo! Avanti insieme ancora più forti, con gli ideali di sempre. Grazie a congressisti, militanti e organizzazione. È stato un bel momento di confronto. Viva la Lega!”. Così il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, su Facebook dopo la rielezione di Matteo Salvini alla guida della Lega.
Luca Zaia e Alberto Stefani “sono due degli uomini di cui vado più fiero. Luca per quello che ha fatto in 15 anni, rendendo il Veneto un modello; Alberto perché è il governatore più giovane d’Italia, è giovanissimo e sta dando ottima prova di sé. Saranno preziosi ma rappresentano tantissimi amministratori validi che abbiamo in Veneto, ma abbiamo in tutta Italia”. Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, a margine del congresso del Carroccio, a Milano. “Oggi fra i delegati c’era il nostro capogruppo in Consiglio comunale a Chieti”, Mario Colantonio, “che, spero fra 20 giorni, possa diventare parlamentare, rappresentando quello splendido territorio, perché ci sono le suppletive a Chieti il 15 e 16 novembre. E’ un volto che probabilmente a molti non dirà moltissimo, però governare il Veneto, la Lombardia, il Friuli, il Trentino, il Piemonte, la Liguria ed essere determinanti a Chieti e in Sicilia è qualcosa di cui vado fiero”, ha aggiunto.
“Da questo congresso ne esce una Lega decisamente più forte, perché è un congresso in cui si è fatta politica e quello che serve. Si è discusso serenamente”. Così Massimo Garavaglia, al termine del congresso della lega.
Luca Zaia entrerà nella segreteria politica? “Una cosa alla volta. Sicuramente, è una risorsa importante e poi mi hanno dato mandato di istituire questa segreteria che dovrà coinvolgere tutti i territori e, quindi, sicuramente Luca è prezioso”. Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, a margine del congresso del Carroccio a Milano. “Non ci sono maggioranze e minoranze. Le correnti le lasciamo alla Schlein e al Pd. La Lega da che è nata non ha correnti. Quindi, inviteremo chi può portare un contributo. Abbiamo tempo per scegliere il meglio”, ha aggiunto.
“Massimiliano Romeo resterà capogruppo? Chiedetelo ai senatori”. Così il vicepremier Matteo Salvini, al termine del congresso che lo riconfermato segretario federale. A chi gli chiedeva se avesse un messaggio per il capogruppo al Senato Salvini ha risposto con un secco: “No”.
“Dal Congresso odierno della Lega, voluto dallo stesso leader per allungare il suo mandato, Salvini ne esce azzoppato. Al di là della propaganda a suo uso e consumo del cerchio magico, su 707 delegati meno dei due terzi hanno votato per lui, il che significa che fra i militanti il consenso è ancora minore, ancor di più fra quelli del Nord. Inoltre, è confermata nei fatti la deriva nazionalista e sovranista del partito, e la parola ‘federale’ nel nuovo logo serve solo come specchietto per le allodole. È sempre più evidente che l’unico movimento politico federalista, territoriale e liberale, a difesa delle istanze del Nord, siamo noi: contro le tasse di Roma, che ogni anno sottraggono 100 miliardi di residuo fiscale dalle tasche di lavoratori, pensionati, famiglie e imprese del Nord”. Lo afferma Patto per il Nord in una nota.
“Per il vicepremier Salvini i giornalisti si dividono in servi e amici. Come in Russia, in Cina e in tutti i regimi totalitari. Probabilmente la sua idea di congresso si avvicina a quella della vecchia Unione Sovietica, con i cronisti che si limitano a tessere le lodi del Grande Timoniere o del Grande Capitano”. Lo afferma presidente nazionale Ordine dei giornalisti, Carlo Bartoli. “Finchè siamo in democrazia il dovere della stampa è anche quello di cercare e offrire ai cittadini notizie che non piacciono a potenti di turno. Se ne faccia una ragione il vice presidente del Consiglio e ritiri gli insulti”, conclude.
“Oggi pomeriggio comincia un percorso. Mi porto dietro le considerazioni di questi mesi, a volte un po’ amare. Siamo ancora qua e non siamo qua per accontentarci di essere una forza del centrodestra per tornare a vincere l’anno prossimo alle elezioni e fare bene il nostro lavoro. Con il voto di oggi vi siete presi un impegno: sia chi ha votato Salvini, sia chi ha votato Garavaglia. Il congresso mi sembra che abbia tracciato il solco: identità, autonomia e federalismo, ma il centralismo è sulle nostre teste”. Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, al congresso del Carroccio a Milano.
“Io ringrazio chi ha scelto Salvini, rispetto chi ha scelto Massimo” Garavaglia. “Mi porto a casa un mandato: essere assolutamente inflessibile e intransigente da tutti i punti di vista nei confronti di chi ignora lo statuto e con cariche elettive ben retribuite non versa al movimento quello che dovrebbe versare al movimento. Fosse parlamentare o consigliere regionale, se manchi di rispetto ai militanti, non sei più parte della squadra della Lega”. Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, al congresso del Carroccio a Milano.
“Ringrazio Luca Zaia che sicuramente darà una mano nei prossimi mesi nel percorso vincente e virtuoso”. Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, al congresso del Carroccio a Milano.
“Noi possiamo vincere le elezioni? Sì, come minimo come secondo partito della coalizione. Lo dico con rispetto degli amici di Forza Italia, Meloni tornerà a essere presidente del Consiglio e la Lega Italia federale sarà il secondo partito, come minimo”. Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, al congresso del Carroccio a Milano.
“Mi è veramente dispiaciuta una cosa. Alcuni dirigenti WhatsApp inviavano messaggi ai segretari di sezione invitando a non andare a Pontida o all’ultima manifestazione di Milano, ‘mandiamo un segnale’. Questo non è un segnale a Salvini, è il tradimento dell’essere leghisti”. Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, al congresso del Carroccio a Milano.
“Abbiamo festeggiato il governo più longevo della storia della Repubblica. Non si capirebbe perché il governo più longevo” non debba andare avanti “fino all’ultimo giorno come i cittadini ci chiedono di fare”. Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, al congresso del Carroccio a Milano. “Siamo leali da quattro anni, siamo una coalizione di amici e di diversi. Abbiamo fatto dei chilometri in alcuni casi verso gli altri. E penso a come viene trattata la Lega dove siamo in maggioranza, non tollererò più che la Lega sia trattata come un alleato di serie B in una regione dove governa al centrodestra. I numeri sono i numeri, chiediamo rispetto”.
“Complimenti a Matteo Salvini per la vittoria e per la fiducia ricevuta al congresso della Lega. Adesso si riparte tutti insieme, con lo spirito di una grande famiglia che sa confrontarsi, valorizzare le diverse sensibilità e ritrovare nell’unità la forza per raggiungere nuovi obiettivi. La Lega è una comunità fatta di militanti, amministratori e dirigenti che ogni giorno lavorano sui territori e si battono per le proprie idee. È da qui che dobbiamo ripartire. Le sfide che abbiamo davanti richiedono una squadra unita, forte e determinata”. Lo dice in una nota il deputato e viceministro al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi, segretario della Lega in Liguria.
“Ringrazio Massimo Garavaglia che si è candidato”. Così Matteo Salvini, dopo la rielezione alla segreteria della Lega, dopo l’esito del voto del congresso del Carroccio, a Milano. Garavaglia è salito sul palco e ha salutato Salvini con una stretta di mano e un abbraccio.
Matteo Salvini è stato rieletto segretario della Lega per la quarta volta, fino al 2030. Al congresso del Carroccio, all’Allianz MiCo di Milano, il vicepremier ha ottenuto 465 voti, mentre allo sfidante, il senatore lombardo Massimo Garavaglia, sono andate 146 preferenze.
Sul tema delle liste di proscrizione finito il congresso “mi auguro di non ci siano, questa è la prerogativa. Se fai il congresso ci vuole un’area di tutela totale, una no fly zone dove chiunque può dire la sua perché se così non fosse non avrebbe senso di esistere. Fondamentale che il segretario Salvini abbia detto fino in fondo che non ci saranno liste di proscrizioni e che verranno scelti i migliori. L’hanno detto entrambi i candidati”. così il presidente del Consiglio regionale del Veneto Luca Zaia, a margine del congresso del Carroccio.
“Entrare in segreteria? Ci sono due fasi, adesso è quella delle elezioni: dopodiché vedremo e cercheremo di capire. Mai mettere il carro davanti ai buoi, non è mai stato il mio stile”. Così il presidente del Consiglio regionale del Veneto Luca Zaia, a margine del congresso del Carroccio. A chi gli chiedeva un commento sulle parole del ministro Giorgetti che aveva parlato di ‘problemi’ nel partito, Zaia ha risposto: “Anche all’interno delle nostre famiglie c’è qualcosa che non funziona. Nella società c’è qualcosa che non funziona. La società non si raggiunge mai ma bisogna riconoscere che in questo congresso ci sono più punti di coesione che di divisione, questo è il messaggio che vogliamo lanciare. A me piace il nuovo simbolo, nel senso che Italia Federale la vedo come un’Italia che diventerà federale, la federazione di più realtà”.
Il voto per la scelta del segretario della Lega al congresso in corso a Milano si tiene in dieci cabine elettorali coperte da tendine. Le schede non riportano i nominativi dei candidati alla leadership, ovvero Matteo Salvini e Massimo Garavaglia. Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti ha votato alcuni minuti fa.
Al congresso della Lega a Milano al via alle operazioni di voto per scegliere il segretario federale, le urne saranno aperte fino alle 13.40. Fonti vicino ai delegati di Massimo Garavaglia chiedono trasparenza: “Hanno dato disposizioni di rendere riconoscibile il voto, per esempio scrivendo il nome di Salvini sulla scheda in un modo particolare a seconda della regione di provenienza dei delegati”.
“Faccio io un passo indietro, personalismo? Chi mi conosce lo sa, mi metto in prima fila quando c’è da combattere, in ultima quando c’è da andare a incassare un ringraziamento. Segreteria politica, revisione dello statuto, coordinamento delle segreterie regionali, e anche il simbolo anche perché ce lo chiedeva la legge elettorale. Candideremo tutte le persone che meritano di essere candidate e verranno eletti coloro che hanno più consensi tra i militanti e degli elettori e dei cittadini. Candideremo i parlamentari uscenti, attingeremo dal meglio dei consiglieri regionali, dai sindaci, dai territori, il meglio. Chi arriverà un metro davanti agli altri avrà l’onore e l’onore”. Così Matteo Salvini nel corso del suo intervento al congresso della Lega.
“Proporrò al Consiglio federale un’idea che era già nella storia della Lega. Mi sono recuperato un simbolo di Bossi del ‘94. Se siamo qui, è grazie a Bossi e a Maroni che hanno cominciato quando non c’era nulla. Bossi nel ‘94 presentò un simbolo” con le parole Lega Italia federale. Quello nuovo sarà “Lega Italia federale senza Salvini”. Lo ha detto il vicepremier leghista, Matteo Salvini, intervenendo al congresso del Carroccio, a Milano. ll simbolo contiene l’Alberto da Giussano tra le parole Lega in alto e Italia federale in basso, su sfondo bianco. “L’Alberto da Giussano per me è orgoglio e identità. Via Salvini premier dal simbolo, qualcuno mi ha detto di non farlo. Magari Salvini rivince il congresso, dipende da voi, non sbircio, però se Salvini vince il congresso, magari ha una corrente e l’ha data vinta a chi fa polemica da un anno con la segreteria politica. Non mi interessa. Nazionale e non nazionalista. Il simbolo deve essere chiaro. Tenere insieme la Lega nazionale con il mio istinto e la mia pelle, perché sono convinto che il federalismo sia il passato, il presente e il futuro”, ha aggiunto.
“Alla pace devi arrivarci. In questi 5 anni abbiamo assistito il popolo ucraino in ogni modo possibile, ma io penso che questo congresso mi darà, se mi risceglierete come segretario federale, il mandato di andare in Cdm e di portare la posizione chiara della Lega, non possiamo continuare a mandare soldi e armi all’Ucraina”. Così Matteo Salvini nel corso del suo intervento al congresso della Lega.
“Ho chiesto appositamente di istituire una segreteria politica per prendere le energie migliori per” stilare “un’agenda di settimana in settimana. Ho chiesto di istituire personalmente la consulta dei sindaci. Dobbiamo guardare al tesseramento, anche nella mia Lombardia ci sono sedi che fanno più tessere e altre meno tessere”. Lo ha detto il vicepremier leghista, Matteo Salvini, intervenendo al congresso del Carroccio, a Milano.
“Il problema per i nostri figli non sono e non saranno gli hacker e i carri armati russi, il problema è l’Islam politico che è il tumore dell’Occidente che dobbiamo combattere. Solo la Lega ha il coraggio di denunciarlo. Non dobbiamo cedere nemmeno mezzo metro quadro del nostro territorio a gente che non è qui per dialogare, ma per imporsi e farci fuori”. Lo ha detto il vicepremier leghista, Matteo Salvini, intervenendo al congresso del Carroccio, a Milano.
“L’unica cosa che mi ha disturbato ieri è stato invocare in un contesto sacro come questo, che è il cuore della militanza e della dirigenza, il nome di un tizio da cui si separa il mondo: Renzi. Noi da Renzi non abbiamo niente a che fare, noi non abbiamo la sua arroganza, la sua supponenza, la sua spocchia e aggiungo con amarezza la sua dichiarazione dei redditi, perché più che occuparsi dei cittadini di Firenze si occupa di fare business in giro per il mondo”. Così Matteo Salvini nel corso del suo intervento al congresso della Lega.
“Visto che siamo popolani e popolari, la priorità della Lega è smontare la legge Fornero. Torniamo a parlare alle partite Iva”, la Flat tax è una battaglia della Lega, “andiamo a raccontare quello che abbiamo fatto invece di begare e parlare sui giornali. Parliamo di quello che abbiamo fatto”. Lo ha detto il vicepremier leghista, Matteo Salvini, intervenendo al congresso del Carroccio, a Milano.
“Mi pento amaramente e mi assumo tutta la responsabilità di essere entrato nel governo Draghi con il Pd. Mai più, mai più, mai più. Me lo ricordo, decidemmo insieme e io ero il segretario. Gli imprenditori che ci chiedevano di entrare nel governo Draghi poi alle elezioni politiche hanno votato per qualcun altro. Oltre ai complimenti a Giorgetti che faccio anch’io, caro Massimo” Garavaglia, ma “la pacca sulla spalla alla Lega e il voto per qualcun altro non ci fa salvare gli agricoltori dal Green deal”. Lo ha detto il vicepremier leghista, Matteo Salvini, intervenendo al congresso del Carroccio, a Milano.
“Se altri anni di sacrificio meritano di essere fatti lo chiedo a voi oggi qua, non sui giornali, non in piazza, non facendo sorridere quei giornalisti servi che scrivono cazzate, perché la stampa non ci ha mai aiutato e non inizierà ad aiutarci adesso. Sono qua e sono al piano di sotto, e da giornalista iscritto all’ordine ho chiesto io agli organizzatori per non inquinare militanti e delegati che non meritano di essere circondati da certa gente che non è qua per raccontare la Lega. È da 40 anni che cercano di stroncarci e chiunque gli dia spazio non aiuta la Lega, non si aiuta la Lega con le interviste, con i libri, con la polemica o con il post su Facebook. Qua si aiuta la Lega”. Così Matteo Salvini nel corso del suo intervento al congresso della Lega.
“E’ un anno che sento dire che non bisogna essere estremisti. Qualcuno storce il naso perché siamo nei Patrioti. Questa Ue va cambiata fino in fondo, è solo un enorme fardello”. Lo ha detto il vicepremier leghista, Matteo Salvini, intervenendo al congresso del Carroccio, a Milano. “Siamo qua perché siamo Davide contro Golia. Se Davide oltre a combattere contro il sistema Golia, si deve guardare alle spalle, non campa più”, ha aggiunto.
“Anch’io ringrazio Massimo” Garavaglia “di aver dato la possibilità di fare un dibattito, nell’unica sede dove è opportuno farlo. L’unica. Perché siamo qua? Per me da 36 anni è la mia famiglia e lo sanno i miei figli, lo sa chi vive con me, i miei genitori. Questo vale per molto di noi”. Lo ha detto il vicepremier leghista, Matteo Salvini, intervenendo al congresso del Carroccio, a Milano. “Occorre essere reattivi, moderni, agili e compatti. Dopo un anno di dibattito non sui temi, ma sulle persone e sulla persona, ho detto che non c’è scritto da nessuna parte che Salvini possa essere ancora il segretario della Lega. Potrei avere molto più tempo per me e lo chiedo alla mia comunità. Lo chiedo a voi, non sui giornali. Siamo qui per rispetto dei militanti, si aspettano soluzioni e condivisioni, non mugugni e borbottii”, ha aggiunto.
“Votate liberamente, votate senza paura. Io non sono qua per poltrone”. Così il senatore della Lega e candidato segretario Massimo Garavaglia, nel corso del suo intervento al congresso del partito.
“Con chi possiamo risalire la china? Insieme. La squadra abbiamo provato a rafforzarla comprando un giocatore, ma non ha funzionato. Qual è problema quando compri giocatore? Che è sul mercato e se arriva offerta migliore se ne va. Se peschi dal vivaio lì c’è attaccamento alla maglia, dobbiamo pescare dal vivaio. Poi abbiamo i fuoriclasse che tutti ci invidiano. Ser dovessi vincere voglio al mio fianco, anzi davanti a me, Zaia, Durigon, Giorgetti, e ovviamente Matteo Salvini. noi i fuoriclasse li abbiamo”. Così il senatore della Lega e candidato segretario Massimo Garavaglia, nel corso del suo intervento al congresso del partito.
“Il metodo? Dare messaggi rassicuranti e comunicare a cose fatte crea consenso, se c’è una squadra si delega e si dà responsabilità. E poi sorriso e serenità per cercare consenso, santa pace. Nessun rancore. Dovessi vincere, non ci sarà nessuna rappresaglia, nessuna lista nera, siamo una famiglia. Se qualcuno pensa di far fuori il vicino così lui è a posto, ha già perso. Fa la fine del cappone di Renzo, in padella”. Lo ha detto Massimo Garavaglia, candidato alla segreteria della Lega, intervenendo al congresso del Carroccio a Milano. “Umiltà e ascolto. Roberto Maroni lo chiamava il metodo ambrosiano: ascolta tanto e parla poco. Quando entro alla Camera, dico: ‘Bobo, dammi qualche suggerimento’. Lui mi risponde: ‘Guarda quello lì con i capelli bianchi, Gerardo Bianco. Un bravo, vecchio democristiano’. Si impara da quelli più grandi di te”, ha aggiunto.
“La Lega è popolana, non populista. C’è una grande differenza tra l’essere popolani e populisti, come tanti ci dipingono. In economia, tra Borghi e Giorgetti, tutta la vita Giorgetti. Il motivo è facile capirlo: Borghi fa benissimo il lavoro di ariete, poi però c’è Giorgetti. La forza della nostra squadra di governo è la credibilità. Se oggi non siamo più il malato d’Europa, è merito della qualità e della serietà della nostra squadra di governo”. Lo ha detto Massimo Garavaglia, candidato alla segreteria della Lega, intervenendo al congresso del Carroccio a Milano.
“Tanti mi chiedono ‘chi te l’ha fatto fare di candidarti’, la risposta è stata semplice, la forza della libertà. Un principio mi ha sempre guidato, farsi affiancare sempre da persone capaci, più brave di te così impari. Il modo migliore per realizzare un sogno è svegliarsi. Dobbiamo invertire il trend, per farlo dobbiamo svegliarci. I sondaggi sono indicazioni, non sono il voto ma danno indicazioni, abbiamo preso 8,8% alle elezioni e non siamo cresciuti, non penso che basti una misura in legge di bilancio, l’abbiamo visto, abbiamo fatto la rottamazione, ma non è cambiato niente. È il sogno, dobbiamo risvegliare il sogno. Dobbiamo farlo tutti insieme”. Così il senatore della Lega e candidato segretario Massimo Garavaglia, nel corso del suo intervento al congresso del partito.
“Lega pragmatica e moderna. Non è tanto il tema se siamo di destra o di sinistra. ‘Né neri né rossi ma liberi con Bossi’, così scandiva Salvini al megafono con i Giovani padani. Non è nel nostro Dna essere di estrema destra, essere estremi. Nel sociale la Lega è più a sinistra della sinistra e dobbiamo essere orgogliosi. Sulla sicurezza la Lega ha sempre avuto posizioni forti, è nel nostro Dna è la precondizione della libertà”. Lo ha detto Massimo Garavaglia, candidato alla segreteria della Lega, intervenendo al congresso del Carroccio a Milano. “La Lega non è né a destra né a sinistra, è la Lega. E’ un movimento, per questo è moderna. La forza della Lega è che si evolve senza perdere le sue radici”, ha aggiunto.
“Va tutto bene? Non va tutto bene, lo percepiamo chiaramente che abbiamo dei problemi. Siamo qua per migliorare ed è perfettamente comprensibile che sia contento chi partiva da zero faceva l’8%. Se a Bergamo, dove erano arrivati al 50%, fanno il 20% si incazzano. Come si fa a recuperare? Qui si è parlato di squadra. Facciamo salire in squadra quelli che sono riusciti a ottenere il consenso sul territorio”. Così il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, nel suo intervento al congresso della Lega.
“‘Lega di lotta e di governo’ non è nuova. Una cosa deve essere chiara: senza la Lega di lotta non si va al governo. Attenzione, quando stai troppo al governo, mea culpa ma di tanti qui, ti atrofizzi e diventa difficile essere di lotta. Bisogna trovare il giusto mix. Io faccio il ministro dell’Economia”. Qualcuno “in questa sala dice ‘Ti sei venduto ai poteri forti’. La politica è l’arte del possibile, non dell’impossibile”. Così il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, intervenendo al congresso della Lega, a Milano.
“Siamo arrivati qua in un clima particolare, no? Quando mi siedo alle assemblee, cerco di vedere lo schermo. Leggo questi termini: libertà, sicurezza, autonomia. Siamo tutti d’accordo o no? Sul territorio sarete d’accordo, ma io no. Io conduco la battaglia per la terra, che è qualcosa che affonda nelle radici, nella cultura e nella tradizione. Il territorio è un concetto astratto, burocratico e asettico. Sono due cose profondamente diverse. Siamo qui perché crediamo nella terra. Io vengo da Varese, io il mio lago lo conosco. Le identità e le diversità sono un valore. Io credo e credevo nella Lega nazionale, non credo nella Lega nazionalista. Sono due cose profondamente diverse”. Lo ha detto il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, intervenendo al congresso della Lega, a Milano.
“Questo congresso è stato fatto per il bene della Lega, per tutti i sostenitori, non per qualcuno. Non è vero che siamo divisi e scoraggiati, la Lega è unita e forte. Non abbiamo bisogno di spaccarci come succede anche nella mia regione. Io sono stufa di sentire litigare, di vedere parole contro il segretario federale che distruggono non lui, ma tutta la Lega e tutti noi”. Lo ha detto la ministra leghista per le Disabilità, Alessandra Locatelli, intervenendo al congresso della Lega a Milano. “Noi siamo la Lega, quelle persone che ce la mettono tutta quando lavorano. Dobbiamo dare ai nostri militanti il nostro essere uniti. Ho sentito di declinare il tema delle Macroregioni all’interno del nostro partito. Io sono cresciuta con Gianfranco Miglio, ma quello è un modello per governare un Paese e non per dividere un partito. Il segretario è uno, la Lega non si divide e non morirà mai, è dentro di noi”, ha aggiunto.
“La Lega, in continuità con i propri ideali, si pone come il movimento che rappresenta tutti i cittadini, la grande massa di produttori, di chi si rimbocca le maniche. Noi vogliamo rappresentare i cittadini onesti. Fatti e non chiacchiere. Voterò convintamente per Matteo Salvini. Il federalismo, che è la strada maestra, o è nazionale o non è. La Lega è in calo quando non ci si dà da fare sul territorio, è in crescita e Vannacci sta crollando perché abbiamo messo in campo il tetto agli stranieri in classe e no al burqa”. Così il ministro dell’Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, intervenendo del congresso della Lega, a Milano.
“La Lega è uno dei pochi partiti democratici in cui ci si confronta, per cui grazie Matte e grazie Massimo. Siamo e dobbiamo essere tutti amici. Le differenze tra di noi sono molto meno significative di quello che possono apparire. Noi fuori abbiamo avversari e non possiamo permetterci di dividerci”. Così il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, nel corso del suo intervento al congresso della Lega.
“Senza identità e radici non avremo un futuro solido. La Lega è nata federalista” ed “è diventata anche sovranista, in applicazione dell’articolo 1 della Costituzione che attribuisce la sovranità al popolo. Siamo di destra o di sinistra? A me interessano i fatti. Certo, io sono anticomunista e sarò sempre anticomunista. Mai con la sinistra”. Così il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, intervenendo al congresso della Lega, a Milano.
“Da domani basta” polemiche. “Già ci danno poco spazio” sui giornali, “se usiamo il poco spazio per massacrarci non facciamo il bene del partito. Non mi sembra un’ideona attaccare il leader tutti i giorni” se l’obiettivo è cercare di “aumentare il consenso. Non abbiamo bisogno di” chi dice soltanto sì “e di chi seduto in una comoda poltrona si limita a criticare e aspetta magari momenti peggiori. Serve la voglia di farsi il mazzo, dove governiamo le politiche della Lega facciamole. Vorrei un futuro di consenso e competenza. La nuova legge elettorale è una grande opportunità: chi ha consenso e competenze, Matteo, dovrà essere valorizzato. Voglio una Lega d’attacco, non democristiana”. Così la vicesegretaria dimissionaria della Lega, Silvia Sardone, intervenendo al congresso del Carroccio, a Milano, rivolgendosi al leader Matteo Salvini. “Ho sentito dire che non dobbiamo inseguire altri, dobbiamo essere consapevoli nella nostra storia. Io la Lega fighetta non la voglio, io voglio una Lega d’attacco e non dobbiamo avere paura di dire quello che siamo. La Lega è forte quando fa battaglia, quando è orgogliosa, quando non arretra ma avanza. Le prossime sfide dobbiamo farle attaccando”, ha aggiunto.
“Io non sarò mai comunista. Io i comunisti li combatto. Matteo, mai più governi con il Pd, mai più governi tecnici e inciuci. Se qualcuno ti consiglia queste cose, non ascoltarlo. Vai avanti per la tua strada”. Così la vicesegretaria dimissionaria della Lega, Silvia Sardone, intervenendo al congresso del Carroccio, a Milano, rivolgendosi al leader Matteo Salvini.
“Il nostro avversario è l’omologazione. Tutti siamo nati come originali e io non voglio che si muoia fotocopie. Io penso che la Lega possa essere un movimento non solo politico, ma di popolo, che vuole conservare che c’è da conservare e trasmetterlo alle generazioni future. Quando il fiume esonda, quello che dobbiamo fare è conservare il seme. Se lo conserveremo in vita, quella pianta sarà ancora più rigogliosa. Questo deve fare la Lega. Anche se non porta voti da qua alle prossime elezioni, permette al popolo di sopravvivere. I leader possono passare, i popoli restano”. Lo ha detto il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, intervenendo al congresso della Lega, a Milano.