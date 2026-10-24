Manovra: pensioni, flat tax per i giovani e affitti. Ecco l’elenco delle priorità

Una manovra senza una misura regina, ma centrata su famiglie e giovani. La maggioranza cerca la quadratura sul testo, già in ritardo sulla tabella di marcia. Qualche risposta in più si attende nel fine settimana, quando i tecnici metteranno a punto i conti. Poi il Cdm si potrebbe riunire tra martedì e mercoledì prossimi, ma “compatibilmente”, è la precisazione, con il confronto con l’Ue. Si attende il parere sulle misure da finanziare con i 7 miliardi di extradeficit consentito dalla clausola nazionale di salvaguardia sull’energia. E mentre i partiti vanno in pressing sulle misure, il presidente di Confindustria Emanuele Orsini, avverte sui rischi di una “spezzatino”: “meglio poche cose ma non una visione”.

Sostegno al ceto medio

L’elenco delle “priorità” da rivendicare alle urne è ancora lungo. Non è ancora tramontata l’idea della estensione del taglio dell’Irpef, su cui insiste Forza Italia ma che piace anche alla premier Giorgia Meloni. Il sostegno al ceto medio, assicura la maggioranza, sarà uno dei cardini, ma secondo le cifre circolate nelle ultime settimana estendere l’aliquota al 33% del secondo scaglione ai redditi fino a 60mila euro costerebbe 2,7 miliardi, mentre il Dpb inviato a Bruxelles assegna all’interno capitolo ‘fisco’ 2,1 miliardi. Il compromesso proposto da Antonio Tajani è allora un taglio da realizzarsi in due fasi, con 55mila euro quest’anno e 60mila il prossimo.

Detassazione della tredicesima, affitti e no tax area per i giovani

Tra i desiderata, c’è però anche una detassazione, anche solo parziale, delle tredicesime, la cedolare secca al 5% per gli affitti a lungo termine, misure considerate anche per la manovra dello scorso anno. E una no tax area per i giovani per sostenere i salari. Una misura questa data per certa dagli azzurri, che registrano “una convergenza sempre più ampia”. “Abbiamo proposto una fiscalità fortemente agevolata per gli under 30, fino all’azzeramento dell’Irpef”, dice il portavoce nazionale di FI Raffaele Nevi, e “questa impostazione trova il consenso anche di altre forze della maggioranza”.

Le pensioni

“Il superamento della legge Fornero” rimane il paletto fissato dalla Lega: scendere di almeno tre anni rispetto all’età pensionabile dai 67 anni “per me è la priorità”, ribadisce Matteo Salvini. La proposta studiata dal sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon prevede una flessibilità in uscita a 64 anni per tutti con il metodo contributivo, scegliendo quindi di rinunciare a una fetta di quello che potrebbe essere il futuro assegno massimo. “Ci stiamo lavorando, credo che ci sia una predisposizione da parte del governo a creare questa iniziativa”, rivendica Durigon.

Matteo Salvini, Milano, 19 ottobre 2026 (foto Stefano Porta/LaPresse)

Il contributo da chiedere alle banche

Per le coperture, confermato il contributo da chiedere alle banche, salvaguardando però le piccole, come invocato da Forza Italia. “Stiamo dando, non è finita – precisa il presidente Abi, Antonio Patuelli, ribadendo la posizione contraria a nuovi esborsi oltre quanto già concordato lo scorso anno – Le banche non sono fatte da soggetti estranei alla vita civile economica e finanziaria sono fatte e basate su milioni di risparmiatori. Quindi quando uno dice tassiamo le banche, significa tassiamo i risparmiatori che hanno comprato le azioni delle banche. Questo è il punto chiave, perché la tassazione ricade sugli azionisti, non è che ricade sulle banche che non sono possedute da nessuno”.

Antonio Patuanelli, Roma, 18 gennaio 2019 (Foto Fabio Cimaglia/LaPresse)

In manovra possibile intervento sulle società energetiche

Possibile inoltre un intervento sulle società energetiche. Secondo quanto anticipato dal Sole 24 Ore si guarderebbe a un aumento della tassazione Irap. “Non si pensi – è l’appello del presidente di Confindustria Orsini – a una legge di bilancio di spezzatino o di mance, Quello che non può permettersi il Paese è non avere una politica industriale. Lo abbiamo chiesto l’anno scorso, lo chiederemo quest’anno: meglio poche cose ma con una visione a lungo termine”.