Lega, Romeo: "Per il bene del partito messo a rischio mia posizione"

“È chiaro che sono io quello che rischia più di tutti, e quindi di conseguenza rischio la posizione, sono capogruppo, sono segretario della Lega Lombarda, per me sarebbe stato molto più semplice rimanere allineato e magari, come dire, guadagnarmi un’altra legislatura. Invece io penso che per il bene della Lega occorresse mettere a rischio anche la propria posizione, sicuramente che è quello che sto rischiando oggi, ma per cercare di portare avanti dei suggerimenti e delle proposte che assolutamente ricalcano quella che è una linea di Lega nazionale, ma ovviamente dalle forti identità territoriali, perché se noi perdiamo l’identità e la nostra vocazione di sindacato del territorio, rischiamo poi di non essere compresi”. Così il capogruppo della Lega al Senato e segretario della Lega lombarda Massimiliano Romeo, a margine del congresso del Carroccio a Milano. “Io non sono preoccupato della mia posizione. La cosa che mi preoccupa di più è che la Lega alle prossime elezioni possa ridurre, con la riduzione dei consensi, possa perdere una buona parte della rappresentanza parlamentare, che significa ridurre fortemente il peso della Lega all’interno del Parlamento”, ha aggiunto Romeo.