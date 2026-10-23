Meloni a San Patrignano: “Realtà eccezionale, insegna la libertà dalla schiavitù”

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni è arrivata alla Comunità di San Patrignano, a Coriano (Rimini), per l’apertura dell’incontro internazionale di alto livello sulla prevenzione e il recupero dalle dipendenze, promosso da Italia e Francia, co-fondatori della Coalizione Europea contro le Droghe (ECAD).

La premier: “Realtà unica ed eccezionale, insegna libertà da schiavitù”

“Ci siamo chiesti quale potesse essere la sede migliore per ospitare in Italia il primo di una serie di incontri che la coalizione europea contro le droghe intende promuovere. La nostra mente è andata naturalmente a questo luogo perché San Patrignano è stata una realtà pionieristica e perché rappresenta qualcosa di unico, qualcosa di eccezionale. Ci è sembrato naturale, utile mostrare ai partner della coalizione questa realtà come strumento per comprendere concretamente che cosa intendiamo quando parliamo di recupero”, ha detto Meloni nel suo intervento . “Recupero ha la stessa radice del latino capere, prendere. Recuperare vuol dire prendere, riconquistare, recuperare. Per i latini significava tornare in possesso di qualcosa che era stato perduto o rubato. È esattamente quello che accade ogni giorno, da circa cinquant’anni, all’interno di questo luogo. A chi arriva su queste colline, nessuno chiede di cancellare il proprio passato. Nessuno chiede, diciamo così, di aggiustare qualcosa che si è rotto. A chi arriva qui viene chiesto di andarsi a riprendere la propria vita. Pezzo per pezzo. Tutto quello che la droga ha strappato via. La dignità prima di tutto. La responsabilità verso gli altri. Il coraggio di scegliere la libertà ogni giorno in luogo della schiavitù. E poi la pace con il proprio passato che serve come precondizione per la voglia di un futuro, insieme alla consapevolezza che nessun futuro è possibile se non si comincia da qui e da oggi. Ecco quello che insegna a chiunque questo luogo”, ha aggiunto.

“Irresponsabile chi definisce cannabis droga leggera”

“I derivati della cannabis che qualcuno si ostina ancora irresponsabilmente a definire droghe leggere hanno una percentuale di THC cioè di principio attivo in media 30 volte più alto rispetto a quello di qualche decennio fa. Si abbassa sempre di più l’età del primo consumo e la diffusione tra i minori è endemica. Le vecchie dipendenze si intrecciano con le nuove, come quelle da social da gioco d’azzardo, generando fragilità, problemi completamente nuovi, estremamente complessi e chiaramente uno scenario allarmante, ma che troppo spesso non viene percepito come tale anche per quello che in troppi contesti si continua a dire, cioè che la droga sarebbe una scelta di libertà, addirittura quasi un diritto da garantire”. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni intervenendo a San Patrignano all’incontro internazionale di alto livello sulla prevenzione e il recupero dalle dipendenze, promosso da Italia e Francia, co-fondatori della Coalizione Europea contro le Droghe (ECAD). “Penso che i ragazzi che sono qui sappiano meglio di me perché non è vero. Penso che chi ha sperimentato sa che la che la droga non ha nulla ma proprio nulla a che fare. Né col concetto di libertà né col concetto di diritto perché la droga ti rende uno schiavo. Gli schiavi non sono liberi e non hanno diritti per antonomasia. E noi non dobbiamo avere paura di dire la verità su questo”, ha aggiunto.

“Non arrenderci di fronte a trafficanti e a chi banalizza la droga”

È questo l’impegno che dobbiamo prendere oggi insieme: non arrenderci di fronte ai trafficanti. Non arrenderci di fronte a chi banalizza la droga e non arrenderci, soprattutto di fronte a un ragazzo che sembra perduto. Perché non lo è ed è questa la sfida che definisce ciò che siamo e ciò che intendiamo essere per i nostri figli e per chi verrà dopo di noi”. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni intervenendo a San Patrignano all’incontro internazionale di alto livello sulla prevenzione e il recupero dalle dipendenze, promosso da Italia e Francia, co-fondatori della Coalizione Europea contro le Droghe.

“Droga non diritto ma minaccia a salute e libertà persone“

“La prevenzione deve cominciare il prima possibile, deve parlare ai giovani, alle famiglie, alle scuole e alle università. Deve raggiungere gli ambienti digitali dove i ragazzi passano molto tempo. Deve impegnare i media in un’opera di corretta informazione, molto più di quanto sia stato fatto finora. Ed è in questa direzione che abbiamo avviato una interlocuzione proficua con i principali network per correggere messaggi fuorvianti che troppo spesso abbiamo ascoltato in passato. Le istituzioni devono parlare chiaro, sempre, perché la droga non è un diritto, è una minaccia per la salute, la dignità, la libertà delle persone. Non si deve avere paura di affermarlo, ripeterlo, sottolinearlo. Ogni volta che è necessario”, ha affermato Meloni.