Meloni a San Patrignano: “Orgogliosa di aver acceso i riflettori Ue su questo posto”

“Ci siamo chiesti quale potesse essere la sede migliore per ospitare in Italia il primo di una serie di incontri che la coalizione europea contro le droghe intende promuovere. La nostra mente è andata naturalmente a questo luogo perché San Patrignano è stata una realtà pionieristica e perché rappresenta qualcosa di unico, qualcosa di eccezionale. Ci è sembrato naturale, utile mostrare ai partner della coalizione questa realtà come strumento per comprendere concretamente che cosa intendiamo quando parliamo di recupero”. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni intervenendo a San Patrignano all’incontro internazionale di alto livello sulla prevenzione e il recupero dalle dipendenze, promosso da Italia e Francia, co-fondatori della Coalizione Europea contro le Droghe (ECAD). “Recupero ha la stessa radice del latino capere, prendere. Recuperare vuol dire prendere, riconquistare, recuperare. Per i latini significava tornare in possesso di qualcosa che era stato perduto o rubato. È esattamente quello che accade ogni giorno, da circa cinquant’anni, all’interno di questo luogo. A chi arriva su queste colline, nessuno chiede di cancellare il proprio passato. Nessuno chiede, diciamo così, di aggiustare qualcosa che si è rotto. A chi arriva qui viene chiesto di andarsi a riprendere la propria vita. Pezzo per pezzo. Tutto quello che la droga ha strappato via. La dignità prima di tutto. La responsabilità verso gli altri. Il coraggio di scegliere la libertà ogni giorno in luogo della schiavitù. E poi la pace con il proprio passato che serve come precondizione per la voglia di un futuro, insieme alla consapevolezza che nessun futuro è possibile se non si comincia da qui e da oggi. Ecco quello che insegna a chiunque questo luogo”, ha aggiunto.