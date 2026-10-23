Meloni a San Patrignano: "La droga ti rende uno schiavo, senza libertà e diritti"

“Chi ha sperimentato davvero quel mondo sa che la droga non ha nulla a che fare né col concetto di libertà né di diritto perché la droga ti rende uno schiavo e gli schiavi non sono liberi e non hanno diritti per antonomasia”. Sono le parole di Giorgia Meloni nel corso del suo intervento a San Patrignano nell’ambito dell’incontro internazionale di alto livello sulla prevenzione e il recupero dalle dipendenze, promosso da Italia e Francia, co-fondatori della Coalizione Europea contro le Droghe (ECAD).