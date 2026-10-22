Scontri a Milano, Salvini: “Militari potranno intervenire con i lince e i droni”

“Milano sarà presidiata, e anche le stazioni. Poi avere 500 parà della Folgore, con un’età media superiore ai 40 anni che hanno fatto esperienze all’estero in, tante piazze milanesi, per me è una garanzia, già da sabato. Garantiranno l’ordine pubblico, insieme alle altre forze dell’ordine e intervenire in caso di necessità, anche con mezzi, coi Lince, coi droni, con mezzi adeguati a intervenire velocemente. Saranno preparati a fare quello che un militari deve e può fare, rispettando la normativa vigente. Saranno preparati a intervenire secondo la normativa vigente: sono militari, rispetteranno la legge, non è che andranno in giro a fare cose strane. Io padre di due figli sono più tranquillo se ho 500 parà con la testa sulle spalle a osservare quello che succede”. Così il vicepresidente del Consiglio Matteo Salvini, a margine del Consiglio dei Ministri a cui ha partecipato in video collegamento dalla Prefettura di Milano.