Palazzo Chigi: “Falso che manchi la carta igienica per i blocchi dei tir”

Nessun problema di carta igienica a Palazzo Chigi a causa del blocco dei tir. La smentita arriva direttamente da Roma con una nota scritta.

“La notizia secondo cui a Palazzo Chigi mancherebbe la carta igienica è assolutamente falsa, priva di qualsiasi fondamento e ridicola. I magazzini di Palazzo Chigi sono regolarmente riforniti e dispongono di scorte ampie e sufficienti per mesi”, si legge nel testo, arrivato in risposta al titolo di apertura de “Il Fatto Quotidiano” di oggi, che scrive ‘Nel Sud manca tutto. A Chigi la carta igienica’.

“Quanto riportato è l’ennesimo esempio di disinformazione strumentale diffusa ad arte. Si segnala, a riprova della totale assenza di verifica, che nessun giornalista de ‘Il Fatto Quotidiano’ ha ritenuto di dover effettuare una telefonata all’ufficio stampa di Palazzo Chigi per verificare la notizia prima di pubblicarla. Nessuna telefonata è stata effettuata neppure alla società Romeo Gestioni, che si occupa delle forniture per le sedi istituzionali, che avrebbe potuto immediatamente smentire”, sottolinea ancora la nota. “Si invita pertanto la testata a fare corretta informazione e a verificare le fonti, prima di diffondere notizie false che ledono l’immagine delle istituzioni. Invitiamo quindi gli autori di questo capolavoro di disinformazione a venire questa mattina a Palazzo Chigi: potranno verificare personalmente le scorte nei magazzini e magari scoprire quanto sia ridicolo l’allarme che hanno lanciato”, conclude la nota.