Mattarella: “Il lavoro è veicolo di democrazia, una società coesa dà forma a sicurezza”

Questa mattina, durante la cerimonia per il conferimento delle Stelle al Merito del Lavoro 2026 al Quirinale, Sergio Mattarella ha pronunciato un lungo discorso che ha avuto come focus il tema del lavoro e il suo ruolo sociale.

“Il lavoro esprime, per ciascuno, identità personale e, al tempo stesso, quella di una comunità specifica e ampia”, ha affermato il presidente della Repubblica. “Il lavoro sta cambiando alla velocità che contrassegna l’epoca in cui viviamo. E’ stato così per ogni momento di passaggio e trasformazione. L’intelligenza artificiale sta svolgendo in questo una parte preponderante, incidendo in modo profondo sulla struttura della società, sui tempi e gli spazi nella vita di ciascuno. L’introduzione di robot umanoidi – nell’ordine di decine di migliaia nei prossimi anni – interroga il rapporto tra persona e lavoro. Vorremmo evitare che, tra qualche decennio, questa cerimonia possa essere sostituita da un concorso per l’umanoide più solerte. Viene da osservare che dipende da noi, dipende dall’umanità. Occuparsi di problemi che erano futuribili, e che oggi sono realtà, significa dotarsi di una riflessione matura che affermi con chiarezza che ciò cui non intendiamo rinunciare è la centralità della persona”.

Mattarella: “Il lavoro è alla base della Repubblica. Le macchine siano a servizio di persone, non viceversa”

“E’ il mondo del lavoro che si ritrova oggi al Quirinale. L’ottantesimo anniversario della Repubblica induce a sottolineare che il lavoro è posto alla sua base”, ha aggiunto Mattarella, che poi è tornato a soffermarsi sul ruolo e l’impatto della tecnologia. “Vogliamo che le macchine diano più efficienza e precisione, desideriamo che facciano aumentare le nostre capacità, la sicurezza sui luoghi di lavoro e riducano fatiche e bisogni. Le macchine a servizio delle persone e non viceversa. Non intendiamo che possano svilupparsi – anche attraverso un uso perverso di logaritmi – nuove, insidiose forme di asservimento”.

Importante il passaggio in cui il capo dello Stato ha definito il lavoro un “veicolo di democrazia” che “contribuisce alla qualità della coesione di una società civile. Il lavoro, la sua cultura, la sua etica – e voi ne siete puntuale dimostrazione – genera idee, pluralità, diffonde benessere, costruisce relazioni, dunque comunità. Una società coesa è una società che dà forma e sostanza alla propria sicurezza. La coesione favorisce la partecipazione, induce ad avvertire il bene comune come proprio. Aiuta la stessa economia e le istituzioni”.

Mattarella: “Il lavoro è luogo simbolo di dignità, nessuno può essere asservito”

“Il lavoro è luogo simbolo della dignità della persona, dove ognuno afferma il proprio talento, la propria professionalità, nessuno può essere asservito e ciascuno, con le proprie capacità, contribuisce al bene comune, della propria famiglia e della propria comunità”, ha concluso Mattarella.