Manovra, vertice dei leader di maggioranza lunedì. Ciriani: “In Parlamento entro fine mese”

In attesa di novità da parte di Bruxelles, chiamata a esprimersi entro il 9 novembre sulla richiesta italiana di ottenere flessibilità di bilancio (in particolare su energia e difesa), il governo di Giorgia Meloni esprime ‘compattezza’ e ‘sicurezza’ su quella che ormai non può più definirsi una manovra elettorale, ma l’ultima di un esecutivo che si appresta, a meno di un anno dalla fine della legislatura, ad essere giudicato dagli elettori. In programma lunedì sera un nuovo vertice tra la premier e i leader della maggioranza, “dovremo rivederci”, ma “non ci sono problemi”, sottolinea il vicepremier Antonio Tajani, annunciando inoltre che la Legge di Bilancio arriverà in Consiglio dei Ministri la prossima settimana, e ribadendo la posizione di Forza Italia di “allargare i contributi a tutto il settore finanziario”. Per Tajani “più si allarga e meglio è”, anche se le compagnie petrolifere “hanno già fatto la loro parte”, spiega il vicepremier a margine del Question Time alla Camera, ‘scaricando’ infine l’onere sul Ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti: “Sta vedendo il da farsi, poi ne parliamo”. Come preventivato, dunque, la riunione del Cdm, conferma il ministro per i Rapporti col Parlamento, Luca Ciriani, si terrà la prossima settimana e “entro la fine del mese la manovra sarà in Parlamento”.

Sul tavolo il nodo del contributo delle banche

Tornando al nodo irrisolto di come e quanto le banche dovranno contribuire alla legge di bilancio, prosegue il botta e risposta a distanza tra governo e sistemi finanziari. “I motti di diritto latino sono stati codificati da Giustiniano imperatore, domando a voi dove è raffigurato Giustiniano imperatore in Italia”, risponde sibillino il presidente dell’Associazione Bancaria Italiana, Antonio Patuelli, interpellato a margine del Consiglio Direttivo dell’associazione. Una stoccata che testimonia la posizione degli istituti bancari: Giustiniano, spesso raffigurato nei Tribunali, è infatti tra i principali contributori allo sviluppo della giustizia civile. Punzecchiando apparentemente il governo sul rispetto dei patti, Patuelli sembra così ribadire lo scetticismo già espresso ieri dal ceo di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, che aveva ‘rinfacciato’ all’esecutivo di non aver rispettato l’accordo triennale sottoscritto lo scorso anno con l’Abi e chiesto tra le righe un allargamento della rosa dei contributori. Tema su cui il dibattito nell’esecutivo è destinato a proseguire nei prossimi giorni, tendo fede alle priorità; giovani e anziani, il rafforzamento della sanità, il sostegno alle famiglie e le misure per fronteggiare il costo dell’energia.