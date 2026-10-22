Incidenti sul lavoro, dalla Camera OK a gratuito patrocinio per le vittime

Con 220 voti favorevoli e nessun contrario la Camera ha approvato la proposta di legge sul patrocinio a spese dello Stato per le persone offese da reati commessi in violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro da cui consegua totale inabilità o decesso. Il testo passa ora la Senato per la seconda lettura.

Schlein: “Gratuito patrocinio passo importante, diventi presto legge”

“L’approvazione unanime alla Camera della proposta di legge sul gratuito patrocinio per le vittime sul lavoro e per le loro famiglie è un fatto davvero importante e un bel segnale che la politica, per una volta unita, manda al Paese. E questo grazie al lavoro e all’impegno senza risparmio della Commissione per la sicurezza sul lavoro e della sua Presidente Chiara Gribaudo, lavoro che ha portato tutte le forze politiche a convergere sulla sua proposta. E’ un passo che rimette al centro la dignità dei lavoratori e delle lavoratrici e sancisce che il diritto a chiedere giustizia non può dipendere dalla propria capacità economica. Ora lavoriamo affinché in tempi rapidi diventi legge dello Stato. Ne hanno diritto le famiglie delle vittime che oggi alla Camera hanno accolto l’approvazione come un doveroso segno di attenzione e vicinanza da parte delle Istituzioni. Nella Repubblica fondata sul lavoro non si può continuare a morire di lavoro o di stage, la politica faccia seguire a questo importante passo di tutela delle vittime e dei loro familiari altri passi necessari sulla prevenzione e la sicurezza dei luoghi di lavoro. Un impegno che riguarda tutti”, ha commentato la segretaria del Partito democratico, Elly Schlein.

Cisl: “Patrocinio gratuito alle vittime è un provvedimento di civiltà”

“L’approvazione unanime alla Camera del patrocinio a spese dello Stato per le persone offese da reati commessi in violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro rappresenta un provvedimento di civiltà“, dichiara la Cisl in una nota. “Si sostiene così l’accesso effettivo alla giustizia per le vittime e per i familiari di chi ha perso la vita sul lavoro. La possibilità di far valere i propri diritti non può dipendere dalle condizioni economiche: rimuovere questo ostacolo significa dare una risposta concreta a chi ha già pagato un prezzo altissimo. L’intervento normativo in esame arricchisce il nostro ordinamento di un istituto di grande valore civile e sociale garantendo l’effettività dell’accesso. In attesa di leggere il testo definitivo lo riteniamo un passo importante che deve accompagnarsi al rafforzamento della prevenzione, dei controlli e della cultura della sicurezza, per tutelare la vita e la dignità di ogni lavoratrice e lavoratore”, conclude la Cisl.

Landini: “Importante sì della Camera a gratuito patrocinio ai familiari”

“Il via libera all’unanimità della Camera alla legge sul gratuito patrocinio per le vittime del lavoro e i loro familiari, indipendentemente dal reddito, rappresenta un passo importante, arrivato grazie all’iniziativa sindacale della Cgil e dalla Fillea Cgil. Questa norma permetterà finalmente ai familiari di affrontare gratuitamente il processo legale per chiedere giustizia e affermare la verità”, ha dichiarato con una nota il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini.

“Abbiamo portato avanti questa battaglia al fianco delle famiglie delle vittime, troppo spesso costrette a sostenere costi insostenibili per ottenere dignità e giustizia per i propri cari. Ora è necessario che il Senato proceda rapidamente all’approvazione definitiva. Chiediamo inoltre che si apra una discussione vera sulla salute e sicurezza, partendo dal riconoscimento di tutti i morti sul lavoro quali ‘vittime del dovere’, affinché ricevano pari tutele. La sicurezza non è un costo e la giustizia non può dipendere dalle disponibilità economiche delle persone. Dietro ogni vittima ci sono famiglie e diritti che lo Stato ha il dovere assoluto di difendere, affinché la piaga delle morti sul lavoro possa finalmente finire”, ha concluso Landini.