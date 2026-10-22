Comunali Milano, Majorino annuncia: “Mi candido a sindaco”. I punti principali del suo programma

Pierfrancesco Majorino, capogruppo del Pd in Consiglio regionale a Palazzo Pirelli, ha annunciato la sua candidatura a sindaco di Milano. “Per me è un grande onore e una grande emozione annunciare che mi candido a sindaco di Milano. Lo faccio convinto che in questa città si debba aprire una nuova fase del centro-sinistra con grande orgoglio rispetto a tante cose che sono state fatte molto positivamente in questi 15 anni, ma anche con la determinazione di chi ritiene che si debbano affrontare con grande decisione e radicalità alcuni temi importanti”. Sui temi e sulle priorità della sua candidatura Majorino ha riposto che intende focalizzarsi su “il costo della vita, la questione dell’abitare e della casa, il tema enorme di come fare politica a sostegno delle persone nel tempo della crisi climatica, il lavoro. Io credo che dobbiamo davvero far sì che continui l’esperienza di governo del centro-sinistra e lo si faccia mettendo al centro e prima le persone”. Sulla discontinuità con la giunta di Giuseppe Sala, il dem dice: “non sono ossessionato da questo termine e dal tema discontinuità, il tema non è guardare al passato ma guardare al futuro”. Infine un passaggio sul tema della scelta del candidato del centrosinistra: “credo che su questo tema debbano scegliere i partiti della coalizione, io ho sempre fatto il tifo per le primarie ed è ovvio che le primarie vanno fatte in tempi certi”.

“Priorità clima, sport, oneri al 20% e contributo dai ricchi”

“Aprirò un ufficio del sindaco in un quartiere popolare perché sono convinto del fatto che chi fa il sindaco di una città come Milano in questa fase storica debba stare nel mezzo del confronto e nel pieno della relazione con chi porta maggiori fragilità e difficoltà”. Il capogruppo del PD in Consiglio Regionale a Palazzo Pirelli Pierfrancesco Majorino, spiega incontrando la stampa il suo programma da candidato sindaco di Milano. “La seconda cosa invece più ampia come impegno, sarà convocare subito entro 15 giorni le parti sociali, le forze produttive l’università e la ricerca per realizzare un grande piano dello sviluppo della città”. Al centro della sua azione politica “i diritti di chi vuole rimanere a Milano e guadagna 1500 euro. Voglio far sì che non siano i fondi immobiliari a determinare le scelte in campo urbanistico. Penso che il Comune debba far sì che il tema della sanità sia messo al centro delle proprie azioni, penso ad aprire un centro comunale per affiancare i cittadini per far valere i propri diritti nei confronti di chi è in lista d’attesa. Ci sono delle misure di fiscalità che si possono realizzare innanzitutto chiedendo a chi ha di più di contribuire maggiormente: noi abbiamo tanti super ricchi che sono qui beneficiando della flat tax, credo che a loro si possa chiedere un contributo. Poi penso che vadano a aumentati radicalmente gli oneri di urbanizzazione, almeno del 20% in forma generalizzata e penso che quindi si debba intervenire per fare al massimo cassa a partire da questi grandi capitoli”. Per il clima “Io ho in mente un piano per far sì che entro il mandato diminuisca di 2° la temperatura dei quartieri più caldi della nostra area metropolitana” ad esempio con “fotovoltaico sugli edifici pubblici”, con “politiche a sostegno del trasporto pubblico”, con una “forte depavimentazione”. Sul tema piscine “le scene di quest’estate non possono più vedersi, non è possibile vedere tutte queste piscine chiuse oppure vedere il fatto che le tariffe a cui sono sottoposti i cittadini sono oggettivamente selettive. Va fatto un grande investimento sul benessere sullo sport, sulle opportunità di realizzarlo negli spazi pubblici. Siamo stati la città delle Olimpiadi invernali, si ambisce ad essere quella che ospiterà magari un giorno anche altre olimpiadi, dobbiamo essere quella dello sport per tutti”, ha spiegato Majorino.

“Su sicurezza serve un progetto progressista”

“Penso che dobbiamo creare un progetto progressista sulla sicurezza, che tiene assieme l’efficacia del presidio sul territorio, il sostegno all’operato delle forze dell’ordine e la prevenzione, la coesione sociale e la prevenzione. Tutte cose, quest’ultime, totalmente cancellate dalla campagna del governo. Stiamo ancora aspettando i 500 agenti della polizia dello stato che ci sono stati promessi da 4 anni, quindi il comune dovrà da una parte sviluppare le proprie azioni e interventi, dall’altra – sapendo che la sicurezza riguarda innanzitutto la responsabilità del governo – farsi sentire a Roma. Poi io sono convinto che quando governeremo e governerò ci sarà un governo di centrosinistra, quindi ci sarà un dialogo rafforzato e più facile”. Dopo i disordini dello scorso week end “abbiamo sentito molto vicina la Schlein che ha anche parlato in maniera molto forte e chiara all’Assemblea nazionale e con la quale c’è un confronto quotidiano, quindi – ha concluso Majorino – credo che ci sia una totale sintonia di vedute proprio in relazione alla necessità di essere molto netti e molto rigorosi contro la violenza”, senza “nessun cedimento e nessuna ambiguità, sapendo che la risposta a quello che è accaduto deve percorrere due strade”.