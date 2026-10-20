Scontri a Milano, Tajani: "In città 500 militari con poteri di polizia"

“Per quanto ci riguarda la difesa del Welfare significa anche garantire l’ordine e la sicurezza. Per questo stasera in Consiglio dei ministri prenderemo alcune decisioni per garantire il libero commercio nella città di Milano e in tutte le altre città”. Lo ha affermato il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine dell’evento Welfare Italia a Roma. “Ieri vedere a Milano chiusi tanti negozi stringeva il cuore”, ha aggiunto. “Oggi ci saranno risposte molto ferme da parte del governo compresa la presenza di 500 militari nella citta di Milano che avranno potere di polizia giudiziaria per garantire la sicurezza e il libero commercio”.