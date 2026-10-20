Scontri a Milano, in arrivo 500 militari in città. Oggi il cdm e i nuovi provvedimenti

Il Cdm di oggi alle 17.30 sarà la prima risposta del governo ai disordini e scontri di questi giorni a Milano e in altre città italiane, con la certezza che resterà garantito il diritto alla libera manifestazione del pensiero e alla libertà di manifestare pacificamente. Ieri la riunione a palazzo Chigi tra Giorgia Meloni, Antonio Tajani, Matteo Salvini, i ministri Matteo Piantedosi, Guido Crosetto e Francesco Lollobrigida oltre ai vertici delle forze di polizia e dell’intelligence. Il consiglio dei ministri studierà un dl che dovrebbe prevedere alcuni provvedimenti: dal potenziamento dell’operazione ‘Strade Sicure’ – Salvini via social ha annunciato “500 militari in più per difendere Milano“), all’introduzione del reato di danneggiamento aggravato, fino all’arresto obbligatorio per i reati di devastazione durante le manifestazioni, con la possibilità di arresto differito entro 48 ore. Previsti inoltre l’estensione del fermo preventivo fino a 24 ore e il rafforzamento delle misure di prevenzione, a partire dall’avviso orale di competenza del questore.

Dalle parole ai fatti! ✅ https://t.co/eAZVJjzzEx — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) October 19, 2026

Salvini: “Ci saranno risposte immediate”

“Sono stato a Milano tutto ieri, sono andato a incontrare il comandante della polizia locale ringraziando, ho incontrato alcuni lavoratori che hanno ripulito la città, le forze dell’ordine. Oggi in un decreto a cui stiamo lavorando proprio in queste ore con tutte le forze di maggioranza, ci saranno risposte immediate, ma non per i fatti di sabato e domenica: ci sono provvedimenti ad esempio su cui si lavorava da tempo. Aumentare i militari di Strade sicure è una proposta che la Lega mette sul tavolo documentata da mesi, poi intervenire rapidamente sui minori. Parliamo del fermo preventivo da estendere agli under 18: ad esempio ci sono questi geni che adesso su TikTok preannunciano che sabato a Como assalteranno Foot Locker e siccome hanno nome, cognome e indirizzo e siccome è martedì, uno stato serio non li mette in condizioni di arrivare a Como sabato pomeriggio”. Lo afferma il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, a Rtl 102.5.

Perego: “Per Milano serve una legge speciale”

“Mi ha colpito constatare che si trattava di ragazzini. Ho assistito alla banalizzazione del male, l’inconsapevolezza della gravità”. Lo dice in una intervista al Corriere della Sera Matteo Perego di Cremnago, sottosegretario alla Difesa, che fa sapere di essere stato “tra le forze dell’ordine” nel weekend “per portare il sostegno del ministero che rappresento”. La “prima responsabilità” è “pubblica: impedire che una cosa del genere possa diventare normalità”. “Il governo deve continuare a lavorare alle misure per prevenire. A partire dal rafforzamento di Strade sicure, cioè del presidio dei militari nelle città, a cui sto lavorando con il ministro Crosetto”. Perego parla delle responsabilità “dei genitori”. “I ragazzi devono crescere con un’idea di ciò che è giusto e sbagliato. Credo che debbano conseguire condanne commisurate alla gravità dei fatti. Sono minorenni ma hanno commesso reati gravissimi”. “Sostengo la necessità di una legge speciale per Milano che riguardi anche la sicurezza, un impiego diverso dei militari di ‘Strade sicure’ – sottolinea – Chiunque deve poter venire a Milano per realizzare i propri progetti. C’è un problema di integrazione che dobbiamo affrontare senza pregiudizi ma con realismo”.

“Dopo gli episodi che hanno messo a ferro e fuoco Milano negli ultimi giorni, con il Ministro della Difesa, On. Guido Crosetto, abbiamo lavorato per dare una risposta immediata e concreta alle esigenze di sicurezza della città. L’arrivo di ulteriori 500 donne e uomini rafforzerà il dispositivo Strade Sicure“. Lo dichiara il sottosegretario alla Difesa, Matteo Perego. “Nuove norme consentiranno loro di operare con strumenti adeguati, a supporto delle Forze dell’Ordine e a tutela dei cittadini. La Difesa farà ancora una volta la sua parte, al servizio della collettività e della Nazione”, aggiunge.

Borghi (Iv): “Disordini non casuali”

“Potrebbe esserci un’attività di regia e di organizzazione, con un’attenzione che arriva anche dall’estero, dietro gli episodi di violenza”. Lo dice in una intervista a Repubblica il senatore Enrico Borghi, vicepresidente di Italia viva e componente del Copasir.”A me colpisce il fatto che siano state scelte, come teatro delle violenze, manifestazioni organizzate dagli studenti che hanno nello spontaneismo la loro connotazione”, afferma, spiegano di “non avere elementi” per “arrivare alle conclusioni” che la regia potrebbe essere russa.”L’interesse della Russia è infilarsi come il sale sulle ferite di tutte le pubbliche opinioni europee per aumentare le rotture e gli Scontri interni così da diminuire la coesione dei paesi che sostengono l’Ucraina”, sottolinea. “I fatti di Milano non sono un inedito, pochi mesi fa un’analoga circostanza si era verificata alla stazione centrale di Milano con un attacco dei cosiddetti maranza. Quel fenomeno forse non è stato sufficientemente scandagliato, approfondito e interpretato anche dal punto di vista delle cosiddette informazioni preventive”,

Majorino (Pd): “Rabbia giovanile si cura investendo su educazione”

“Ci sono più cose che si sono mescolate. Le ragioni di chi è sceso in piazza contro il caro vita erano sacrosante. Dall’altra c’erano comportamenti inaccettabili. Ci deve essere un accertamento delle responsabilità individuali. Al contempo, però credo si debba prendere consapevolezza di un fallimento del mondo delle istituzioni e quello adulto”. Lo dice in una intervista al Corriere della Sera Pierfrancesco Majorino, capogruppo del Pd al Pirellone. “È una posizione da sciacalli da parte della destra che tenta di buttarla in un’agghiacciante polemica”, sostenere che la sinistra non prenda le distanze in modo netto. “Serve uno scatto enorme sui temi sociali. Pensiamo al ruolo della scuola, lasciata a se stessa o alla questione abitativa: per decenni sottovalutata, oggi il governo fa peggio con un piano che non funziona. Ovviamente questo non deve minimamente giustificare nulla”, afferma.”Adotterei l’impostazione dell’ex capo della polizia Franco Gabrielli: sicurezza vuol dire efficacia del presidio e dell’azione repressiva, ma anche prevenzione. Servono investimenti sul piano educativo. C’è una rabbia di una generazione a cui stiamo dicendo ‘avrete tutti la porta in faccia’”, conclude.