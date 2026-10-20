Sala con Salvini a Milano: "Pace fatta?". E il sindaco risponde con un mezzo sorriso

Arrivo in coppia per il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, e il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, alla cerimonia di posa della prima pietra del Bosco della Musica del Conservatorio Verdi, a Rogoredo. Un cronista ha chiesto se avessero fatto pace. Sala non ha risposto: ha guardato il giornalista con aria perplessa e ha accennato un mezzo sorriso. L’incontro è arrivato dopo la polemica nata tra il sindaco e il centrodestra sulla gestione dell’ordine pubblico, in seguito agli scontri del 17 e 18 ottobre nel centro di Milano. Sala aveva parlato di un numero di agenti non adeguato e il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, gli aveva dato del “radical chic”.