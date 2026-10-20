Protesta autotrasportatori, Rixi: "Non possiamo tollerare blocchi sine die"

“L’Europa è scossa da una serie di tensioni, e dobbiamo cercare in qualche modo di risolverle. Chi vuol bene a questo paese deve cercare, in qualche modo, in questo momento, di aiutare a riportare la situazione in una fase di normalità. Quindi noi mettiamo le risorse, facciamo modifiche legislative e cerchiamo di agevolare il recupero anche di risorse. Però non si può tollerare sine die il blocco di strade, porti, autostrade perché questo non è un danno nei confronti del governo, è un danno nei confronti del paese”. Così il viceministro alle Infrastrutture e i Trasporti, Edoardo Rixi, a margine del tavolo in Prefettura a Milano con le associazioni dell’autotrasporto. Rixi ha anche ricordato le misure sbloccate dal Governo a sostegno degli autotrasportatori.