Protesta autotrasportatori, al via il tavolo tra ministero e associazioni. Salvini: “Subito 430 milioni”

Iniziato in Prefettura a Milano il tavolo con le associazioni dell’autotrasporto convocato dal vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini per affrontare il tema dei rincari dei carburanti e delle condizioni del settore. Ad aver ricevuto la convocazione Fai, Anita, Assotir, Cna Fita, Confartigianato Trasporti, Fedit, Fiap, Trasportounito Fiap, Confcooperative, Legacoop produzione e servizi, Sna – Casartigiani.

“Da oggi iniziamo a erogare i contributi sui 430, che ora sono diventati 480 milioni circa, per azzerare tutte le domande che sono pervenute fino al 30 di agosto dalle imprese di autotrasporto, che è l’ultima finestra che è stata aperta”. Così il viceministro alle Infrastrutture e i Trasporti, Edoardo Rixi, a margine del tavolo in Prefettura a Milano con le associazioni dell’autotrasporto. “Poi verrà aperta un’altra finestra per le nuove domande, sostanzialmente ai primi di novembre, che poi appunto verrà compensata coi crediti d’imposta nel 2027”, ha aggiunto Rixi.

“L’Europa è scossa da una serie di tensioni, e dobbiamo cercare in qualche modo di risolverle. Chi vuol bene a questo paese deve cercare, in qualche modo, in questo momento, di aiutare a riportare la situazione in una fase di normalità. Quindi noi mettiamo le risorse, facciamo modifiche legislative e cerchiamo di agevolare il recupero anche di risorse. Però non si può tollerare sine die il blocco di strade, porti, autostrade perché questo non è un danno nei confronti del governo, è un danno nei confronti del paese”.

Salvini: “Subito 430 milioni per autotrasporto, poi risorse aggiuntive”

“Ci stiamo lavorando da settimane. Ieri ho passato buona parte della giornata parlando anche con i singoli autotrasportatori e le singole associazioni non nazionali ma di alcune realtà del sud, Sicilia, Campania, Puglia, che hanno tolto i blocchi autostradali sulla A1 su alcune arterie per permettere di rifornire negozi, farmacie, supermercati. Quindi diciamo che il gesto di disponibilità c’è stato”. Lo afferma il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, a Rtl 102.5, prima del tavolo sull’autotrasporto in Prefettura a Milano. “Stiamo lavorando al massimo per dare risposte concrete già oggi, quindi i 430 milioni che sono già a bilancio, sono già nel portafoglio e sono già stati stanziati”, ma per superare “mille ostacoli burocratici ci siamo imposti che inizino a essere erogati già da questa settimana, perché molte imprese non possono aspettare”, ha sottolineato. “Poi siccome stiamo costruendo ora per ora un un puzzle complicato, non voglio, per rispetto di chi incontrerò” oggi, “anticipare”, “però ci saranno delle risorse aggiuntive, sicuramente ci sarà cassa disponibile anche per il cosiddetto mare bonus, figlio di una normativa europea fuori dal mondo e fuori dal tempo”, ha aggiunto.