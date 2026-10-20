Lega, striscioni pro Garavaglia a Bergamo: “Congresso farsa”

“Congresso farsa, il Nord non fa la comparsa”, è uno dei tanti striscioni apparsi nella notte a Bergamo e provincia a pochi giorni dal congresso straordinario della Lega indetto dal segretario dimissionario Matteo Salvini, dal raduno di Pontida lo scorso 20 settembre. “Cerchio magico fora di ball”, la scritta in dialetto lombardo contro il nucleo ristretto di collaboratori di Salvini, e ancora “Basta cerchi magici, Garavaglia Segretario”, “Fontana, Romeo, Garavaglia, il Nord vi ringrazia”, “Garavaglia segretario”, “Garavaglia la forza della libertà”, sono gli altri striscioni appesi tra Bergamo, Gazzaniga, Chiudono e Alzano Lombardo, in sostegno di Massimo Garavaglia, l’ex ministro del Turismo e sfidante di Matteo Salvini al congresso.