Lega, Salvini: "Al congresso un movimento forte, unito e compatto"

“Sabato e domenica ci sarà un bel congresso con delegati da tutta Italia che ascolteranno idee, proposte, futuro. Con quello che accade nel mondo le idee della Lega sono centrali, possiamo essere protagonisti in Italia e in Europa, quindi mi interessa un movimento forte, unito, compatto, tosto, determinato. I congressi si fanno per ascoltarsi”. Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, a margine della cerimonia di posa della prima pietra del Bosco della Musica del Conservatorio Verdi, a Rogoredo, a proposito del congresso della Lega in programma nel fine settimana. Ai cronisti che gli hanno chiesto “Salvini o Garavaglia?” ha risposto con una battuta in milanese: “No, io mi chiamo Salvini, te vedet minga”. Poi ha parlato di giornate senza pause. “In questi giorni faccio il ministro giorno e notte. Ieri il telefono ha finito di squillarmi alle due di notte con le prefetture e stamattina è cominciato a squillare alle sei con i camionisti”, ha spiegato. Il suo obiettivo, ha aggiunto, è portare un po’ di serenità e aiutare le aziende dell’autotrasporto, mentre resta aperto il tema del decreto sicurezza.