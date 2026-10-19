Silvia Salis: “Schlein rappresenta la svolta”

La sindaca di Genova Silvia Salis, in un’intervista al Tg3, strizza l’occhio a Elly Schlein che ha ufficializzato la sua corsa a Palazzo Chigi con o senza primarie, chiedendo l’appoggio di tutto il centrosinistra.

“Io darò l’appoggio a quello o quella che sarà la candidata del centrosinistra. Penso che lei sicuramente rappresenti un momento di svolta e credo che faccia bene a reclamare la sua voglia di esserci, la sua voglia di contare. Credo che l’establishment poi alla fine sia anche stufo di un paese che non sta funzionando, quindi non penso che sarà contro un campo progressista che deve presentare delle proposte per migliorare la vita di questo Paese”, ha detto Salis.

Nel suo libro “È già domani” appena pubblicato, lei ha ribadito la sua contrarietà alle primarie. Come ritiene si debba scegliere il candidato del centrosinistra? “Beh, io auspico sempre una decisione interna. Nel caso ci fossero queste primarie, e pare che ci saranno, l’importante è che diventino un grande momento di partecipazione popolare e non un’occasione per attaccarsi reciprocamente”, ha detto ancora la prima cittadina del capoluogo ligure ai microfoni della Rai.

Quanto a un suo possibile coinvolgimento come federatrice del campo progressista, “io sono molto impegnata qua a Genova, che come vedete è una città che richiede molto impegno e merita molto impegno”. Esclusa dunque una sua possibile candidatura alle primarie? “Esclusa totalmente”.