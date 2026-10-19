Scontri in piazza, il governo prepara un nuovo decreto: convocato Cdm. Mattarella: “Occorre un’analisi intelligente e approfondita”

Un’ora e mezza di vertice per analizzare i disordini verificatisi nei giorni scorsi in diverse città, Milano in primis, e per ribadire un messaggio chiaro: ferma restando la volontà di garantire la libertà di manifestazione del pensiero e il diritto a svolgere liberamente manifestazioni pacifiche, lo Stato è determinato a dare una risposta ferma, con particolare riguardo al contrasto delle condotte delinquenziali e criminali.

Il ministro delle Infrastrutture dei Trasporti Matteo Salvini, la premier Giorgia Meloni e il ministro degli Esteri Antonio Tajani (Foto Roberto Monaldo/LaPresse)

Nella riunione sull’ordine pubblico che presiede a palazzo Chigi Giorgia Meloni si confronta coi vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini, i ministri Matteo Piantedosi (Interno), Guido Crosetto (Difesa) e Francesco Lollobrigida (Agricoltura), i sottosegretari Alfredo Mantovano e Giovanbattista Fazzolari, e i vertici delle forze di polizia e dell’intelligence. Il tavolo è convocato anche per valutare ulteriori strumenti contro chi sfrutta manifestazioni legittime per seminare violenza e caos. Strumenti che troveranno attuazione in un dl che sarà all’esame del Consiglio dei ministri convocato per martedì 20 ottobre alle 17.30.

Le misure proposte dalla Lega: più militari e arresti differiti

La strada del decreto, d’altronde, era già stata indicata dalla Lega che, non a caso, con una nota congiunta firmata dai sottosegretari Nicola Molteni (Interno) e Andrea Ostellari (Giustizia), esulta parlando di “vittoria”. Nel provvedimento atteso in Cdm, spiegano i due leghisti, troveranno spazio una serie di priorità messe sul tavolo dal partito di via Bellerio: il potenziamento dell’operazione ‘Strade Sicure’ (con Salvini che via social annuncia “500 militari in più per difendere Milano”), l’introduzione del reato di danneggiamento aggravato, l’arresto obbligatorio per i reati di devastazione durante le manifestazioni, con la possibilità di arresto differito entro 48 ore. Previsti inoltre l’estensione del fermo preventivo fino a 24 ore e il rafforzamento delle misure di prevenzione, a partire dall’avviso orale di competenza del questore. “Fondamentale anche il rafforzamento della giustizia minorile, con il potenziamento degli organici dei tribunali per i minorenni, per garantire risposte tempestive agli arresti effettuati dalle Forze dell’ordine, e nuove risorse per aumentare ulteriormente i posti detentivi”, aggiungono infine i sottosegretari del Carroccio.

Rinnoviamo anche oggi la nostra solidarietà alle forze dell’ordine, ai commercianti e a tutti i cittadini che stanno subendo ondate di attacchi vandalici e criminali da gruppi di facinorosi. Oggi molti negozi a Milano sono rimasti con le serrande abbassate. Il Governo risponderà duramente a questi attacchi contro lo Stato, anche con misure in grado di fermare i minorenni violenti. Siamo grati alle forze dell’ordine e a tutti i militari impegnati a proteggere le nostre città, con la volontà di aumentare ancora di più le risorse da mettere in campo per garantire l’ordine pubblico. — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) October 19, 2026

E in vista del passaggio di domani in Cdm anche Tajani scrive sui social che dopo “le ondate di attacchi vandalici e criminali” da parte di “gruppi di facinorosi” l’esecutivo “risponderà duramente a questi attacchi contro lo Stato, anche con misure in grado di fermare i minorenni violenti”. Non è escluso che nel provvedimento possa rientrare anche l’introduzione del reato di associazione a delinquere per i manifestanti violenti, caldeggiata già in passato da FdI.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella (Foto Uff. Stampa Quirinale)

Mattarella: “Occorre un’analisi intelligente e approfondita”

La decisione di confezionare il decreto legge arriva al termine del confronto a Chigi dove, da quanto emerge, si ragiona su un fenomeno che si presenta complesso, con aspetti di novità rispetto al passato, anche recente, e con una varietà di causali da decifrare. E dopo quanto avvenuto nei giorni scorsi si sofferma anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella intervenendo alla cerimonia inaugurale della 39esima Assemblea nazionale delle Province d’Italia (Upi) sottolineando che “occorre una analisi intelligente e approfondita e va elaborata una attenta vigilanza in grado di contrastare violenze che sembrano esplodere in modo inatteso da soggetti inediti. Condizione, quest’ultima, che pone interrogativi su cui riflettere sotto diversi profili.”. Da Imperia quindi il Capo dello Stato invia “alle forze dell’ordine, in particolare ai quasi 200 loro feriti nei giorni scorsi, la piena solidarietà della comunità nazionale”.

Il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte e il leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci (Foto LaPresse)

Vannacci presenta la sua riforma, Conte attacca il governo

Pronto a dire la sua sul dossier sicurezza – tema da campagna elettorale – c’è però anche Roberto Vannacci che, attraverso Futuro Nazionale presenterà alla Camera quella che viene definita come la ‘Riforma Vannacci per la gestione dell’ordine pubblico’, ovvero una proposta di legge ad hoc per rispondere alla “violenza organizzata di piazza”. Critico verso l’operato del governo infine il leader del M5s, Giuseppe Conte: “Vertice a Palazzo Chigi. Per le misure economiche contro i rincari su cui stanno alzando la voce autotrasportatori, agricoltori, lavoratori, studenti? Macché, zero. Annunciano altre misure sulla sicurezza, dopo aver fatto tanti decreti inutili e aver fallito sull’ordine pubblico di fronte a violenze inaccettabili”.