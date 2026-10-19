Meloni attaccata sui social da un magistrato: “Nana borgatara”. FdI: “Inaccettabile”

Attacco social a Giorgia Meloni. Questa volta l’autore del post su X è un magistrato, Alessandro Di Cicco, e la sua invettiva è stata pubblicata sulla homepage del sito de “il Giornale”. “La nana borgatara non ha tempo per firmare un decreto. Ci penserà un commissario ad acta! Povera Italia”, si legge nel post. La posizione del magistrato sarebbe legata alla decisione della premier di non firmare il Dpcm per sbloccare gli aumenti di stipendio dei magistrati per circa 1 miliardo di euro come invece previsto da alcune sentenze del Consiglio di Stato.

“Nana borgatara..”. L’attacco choc della toga contro la premier Meloni. Vogliono un miliardo di aumenti di stipendi. Inaccettabile https://t.co/1AxbPtCWsj — Giovanni Donzelli (@Donzelli) October 19, 2026

Il responsabile organizzazione di FdI, Giovanni Donzelli, rilanciando il testo del post su X ha scritto: “‘Nana borgatara’… L’attacco choc della toga contro la premier Meloni. Vogliono un miliardo di aumenti di stipendi. Inaccettabile”.

Varchi (FdI): “Da toga insulti scomposti a Meloni, Csm valuti provvedimenti”

“Gli insulti scritti sui social da un magistrato della Procura di Roma sono inaccettabili e rivelano un attaccamento alle rivendicazioni economiche che mal si concilia con il ruolo sociale di chi amministra la giustizia. Giorgia Meloni ha spiegato chiaramente che non intende firmare il provvedimento sugli adeguamenti retributivi dei magistrati per non sottrarre risorse ad altre priorità del Paese, non certo per mancanza di tempo. Una scelta politica legittima, che va difesa. Chiediamo al CSM di verificare i fatti e valutare eventuali profili disciplinari per quelle parole totalmente scomposte. Il rispetto delle istituzioni deve valere per tutti”, ha dichiarato Carolina Varchi, deputata di Fratelli d’Italia e capogruppo FdI in commissione Giustizia.