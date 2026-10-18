Scontri in piazza a Milano, la proposta di Salvini: “Garanzia finanziaria a carico di chi organizza cortei”

Dopo gli scontri e le violenze in piazza a Milano, ma anche a Torino e Bologna durante le manifestazioni contro il caro-vita, Matteo Salvini è pronto a intervenire per legge. Il vicepremier e leader della Lega è pronto a riproporre in Parlamento di introdurre una garanzia finanziaria a carico di chi organizza le manifestazioni, in caso di danni.

“Dopo le vergognose scene di guerriglia urbana degli ultimi giorni, già questa settimana riproporremo in Parlamento, dopo troppi ritardi causati da altri in passato, la proposta della Lega per introdurre una garanzia finanziaria a carico degli organizzatori delle manifestazioni a rischio, a copertura degli eventuali danni. Manifestare è un diritto, devastare no. Chi rompe paga”, scrive sui social. Così il leader della Lega, Matteo Salvini.

Vigliacchi e criminali! Guerriglia urbana nelle piazze, negozi e auto danneggiati, poliziotti aggrediti. Il Parlamento approvi subito la proposta della Lega: chi organizza una manifestazione o un corteo deve depositare una cauzione economica personale e, in caso di danni a beni pubblici o privati, ne risponde direttamente. CHI ROMPE, PAGA! — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) October 17, 2026

Maullu: “Nessuna ambiguità, violenze inaccettabili”

“Nessuna ambiguità, le violenze sono inaccettabili“. Lo afferma Stefano Maullu, vicepresidente del gruppo Fratelli d’Italia alla Camera, parlando degli scontri e delle violenze di ieri alla manifestazioni a Milano. “Le scene nel centro di Milano rappresentano un episodio indegno. Non si è trattato di manifestare, ma della precisa volontà di distruggere e aggredire chi porta una divisa. Fratelli d’Italia respinge con assoluta fermezza queste violenze, che nessuna causa può legittimare – continua Maullu – esprimo piena vicinanza alle Forze dell’ordine che hanno tutelato l’ordine pubblico con competenza e sangue freddo, nonostante un incessante lancio di oggetti. Siamo accanto anche ai commercianti, costretti questa sera a fare i conti con i danni e con una giornata di lavoro compromessa. In attesa siano identificati i violenti, attendiamo da tutte le forze politiche una condanna chiara e condivisa. Di fronte alla violenza non c’è spazio per ambiguità di sorta”.