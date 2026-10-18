Scontri a Milano, Schlein: "Non c'entriamo con violenze, inaccettabile usarle per coprire voci"

“Era giusto oggi iniziare prestando ascolto a chi protesta perché non ce la fa più. Questa è una trasmissione che su TeleMeloni non vedrete di certo, perché stanno censurando le proteste di un Sud che si sta bloccando, di studenti che non riescono più a pagare un affitto, e ci sembrava giusto farli ascoltare da qui e ringrazio i quasi 100 giornalisti che sono accreditati che ci aiuteranno a dare spazio a queste voci. Le persone che sono salite su questo palco non c’entrano niente con i violenti e con i delinquenti che hanno messo a ferro e fuoco città e ferito la delle forze dell’ordine. Come non c’entriamo niente noi che le abbiamo sempre condannate le violenze, da qualunque parte venissero. E però è inaccettabile che si usino i violenti per coprire la voce di migliaia e migliaia di persone che pacificamente stanno protestando in tutta Italia per il carovita, per il caro affitti, per il caro carburanti, perché non riescono più a vivere. Queste sono le voci che chi governa dovrebbe ascoltare. Invece che oscurare”. Così la segretaria del Pd Elly Schlein, intervenendo domenica mattina nel corso dell’assemblea nazionale dem, alla Nuvola a Roma.