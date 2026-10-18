Scontri a Milano, Sala: “In piazza troppi pochi agenti”. Da Meloni solidarietà alle forze dell’ordine – La diretta

Il sindaco di Milano Beppe Sala interviene all’indomani delle scene di guerriglia e gli scontri avvenuti in piazza Duomo, mentre in città si fa la conta dei danni. “Ho l’impressione che si stia sottovalutando il momento e che le forze disponibili a Milano per la gestione dell’ordine pubblico non fossero adeguate”, ha dichiarato il primo cittadino del capoluogo lombardo in un’intervista a Rtl 102.5. Tutta la politica riflette su quanto avvenuto non solo a Milano, ma anche in altre città durante i cortei di sabato. Giorgia Meloni ha espresso piena solidarietà alle forze dell’ordine, mentre Salvini ripropone una garanzia finanziaria a carico degli organizzatori delle manifestazioni per coprire eventuali danni.
Punti chiave
- A Bergamo anche un minore di 14 anni ha lanciato oggetti contro gli agenti
- A Brescia colpito con una pietra dirigente di pubblica sicurezza
- A Bologna 44 feriti tra le forze dell'ordine, 5 arresti
- A Torino identificate 60 persone, 4 arresti
- A Milano 17 arresti e 104 feriti tra le forze dell'ordine
- Viminale: 141 feriti ieri tra le forze dell'ordine, 28 arresti
- Donzelli (FdI): "Da Schlein benzina su fuoco, attacca chi critica violenti"
- Piantedosi: "Ieri azioni da professionisti disordine, avviate indagini"
- Piantedosi: "Polemica Sala sposta attenzione da chi commette violenze"
- Bignami (Fdi): "Solidarietà a forze ordine, ora giudici facciano rispettare leggi"
Ieri a Bergamo 800 persone hanno preso parte alla manifestazione contro il caro vita. Lo rende noto il Dipartimento di Pubblica Sicurezza, spiegando che a seguito delle azioni violente compiute nel corso della manifestazione, 2 soggetti maggiorenni sono stati arrestati e altri 5 minorenni sono stati denunciati all’autorità giudiziaria. Un minore di età inferiore ai 14 anni sarà segnalato al Tribunale per i minorenni per aver lanciato oggetti contundenti e petardi contro le Forze dell’ordine.Due operatori della polizia di Stato hanno riportato contusioni.
Ieri a Brescia 600 persone hanno preso parte alla manifestazione contro il caro vita. Lo rende noto il Dipartimento di Pubblica Sicurezza, spiegando che nel corso della manifestazione anche il dirigente del servizio di ordine pubblico è stato colpito da un lancio di pietra. Sono stati identificati complessivamente 11 manifestanti, di cui 6 denunciati all’autorità giudiziaria.
Ieri a Bologna 2mila persone hanno preso parte alla manifestazione contro il caro vita. Lo rende noto il Dipartimento di Pubblica Sicurezza, specificando che si è registrata una cospicua presenza di giovanissimi di origini straniera, molti dei quali travisati. Per le azioni violente consumate nel corso della manifestazione, il personale della polizia di Stato ha proceduto all’arresto di 5 minorenni, di cui 1 straniero, per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato e travisamenti, invece ulteriori 7 soggetti sono stati denunciate a vario titolo. Sono inoltre stati identificati 40 manifestanti, di cui 10 accompagnati in Ufficio per le successive determinazioni. Al momento risultano feriti 38 operatori della polizia di Stato e 6 carabinieri. Inoltre, sono stati danneggiati alcuni mezzi di servizio.
Ieri a Torino 3mila persone hanno preso parte alla manifestazione contro il caro vita. Lo rende noto il Dipartimento di Pubblica Sicurezza, specificando che per le azioni violente consumate nel corso della manifestazione, il personale della polizia di Stato ha proceduto all’arresto 1 maggiorenne per resistenza a pubblico ufficiale e di 3 minorenni trovati in possesso di bottiglie incendiarie, mentre 3 minorenni sono stati denunciati perché trovati in possesso di petardi e di un ordigno artigianale. Inoltre, 4 minorenni sono stati accompagnati in ufficio e fotosegnalati dopo essere stati bloccati poco dopo per il danneggiamento del negozio Feltrinelli presso la stazione di Porta Nuova. Sono state identificate 60 persone, di cui 8 stranieri, ai fini dei successivi accertamenti.
Ieri a Milano 5mila persone hanno preso parte alla manifestazione contro il caro vita. Lo rende noto il Dipartimento di Pubblica Sicurezza, spiegando che a seguito delle azioni violente che si sono protratte fino alle 22.30, 72 persone sono state accompagnate in Questura. Al termine degli accertamenti sono stati arrestati 17 soggetti, di cui 7 italiani, 5 stranieri e 5 minorenni e denunciati 22 giovani. Al momento si registrano 104 feriti tra le forze dell’ordine.
Nelle diverse manifestazioni di ieri in varie città del movimento ‘Italia in piazza’, contro il caro vita, il bilancio è di 141 feriti tra le forze dell’ordine. Lo rende noto il Dipartimento di Pubblica Sicurezza. Sono 197 i violenti identificati e accompagnati negli uffici di polizia; 28 persone arrestate di cui 12 minorenni e 6 stranieri; 43 denunciati.
“Le parole di Elly Schlein sono benzina sul fuoco. Invece di attaccare i violenti, attacca chi critica i violenti. Inaccettabile è l’imbarbarimento della sinistra che coccola i centri sociali, i collettivi e i maranza che stanno mettendo a ferro e fuoco le nostre città”. Così sui social il responsabile dell’organizzazione di FdI Giovanni Donzelli.
“Al di là di polemiche del tutto infondate, nei fatti le Forze dell’ordine hanno garantito il diritto di manifestare con la consueta professionalità, intervenendo con equilibrio e accortezza nelle situazioni critiche in cui era necessario farlo”. Così il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, all’indomani degli scontri in piazza in diverse città. “In ogni caso, le azioni proditorie attuate da questi esagitati professionisti del disordine – aggiunge il ministro – non resteranno impunite. Oltre ai numerosi arresti, sono state avviate le attività di indagine per assicurare i responsabili alla giustizia. Né la minore età di alcuni protagonisti può far pensare a una qualche forma di impunità.La linea del Viminale, come sempre, è tesa a prevenire le violenze per evitare guai peggiori ma senza sconti sulle responsabilità individuali che saranno contestate in sede penale”.”Chi si rende protagonista di simili azioni illegali avrà la conseguente risposta dello Stato che applicherà le leggi vigenti.Si tratta evidentemente di violenza becera che non otterrà alcun risultato. Il governo infatti non si farà intimorire o condizionare da chi sceglie la strada della prevaricazione”, conclude Piantedosi.
“Il presidente Meloni con senso di responsabilità ha invitato tutti a condannare con forza le violenze di piazza e a solidarizzare con le Forze dell’ordine vittime di aggressioni ignobili. Ma dopo poche ore il Sindaco di Milano ha puntato il dito proprio contro le Forze di polizia che – secondo lui – sarebbero state in numero inadeguato per fronteggiare i tanti violenti in Piazza Duomo”. Così il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, che prosegue: “È il solito riflesso naturale e istintivo di una certa sinistra radical chic che non riesce proprio a condannare i violenti senza qualche distinguo, sempre preferendo guardare a presunte responsabilità dello Stato e dei suoi rappresentanti. La colpa sarebbe della Questura, del presunto numero insufficiente di poliziotti schierati, anziché di chi ha scelto di devastare la città e aggredire le Forze dell’ordine. Rassicuro il sindaco: l’adeguatezza dei dispositivi di sicurezza viene sempre verificata a posteriori. Anche per prepararsi meglio alle sfide future, di fronte a fenomeni emergenti. Ma una cosa è valutare come prevenire meglio le violenze, un’altra è spostare l’attenzione da chi le commette”. “La responsabilità di chi usa la violenza – aggiunge il ministro – non può essere diluita in una polemica sul numero dei poliziotti, un’operazione di mistificazione della realtà del tutto inaccettabile. In questa occasione e come sempre i poliziotti in piazza c’erano e hanno operato bene, evitando guai peggiori. Se hanno faticato a contenere i violenti, la ragione sta nel fatto che chi indossa la divisa ha delle regole di ingaggio, ha senso di responsabilità, cerca di minimizzare le criticità e reagisce utilizzando la forza pubblica solo quando è strettamente necessario. Dall’altra parte ci sono invece dei delinquenti buoni a nulla e pronti a tutto che vogliono solo colpire, fare del male, creare danni, salvo poi mettersi a lamentare a favore di telecamera quando ci sono le cariche di alleggerimento della polizia”.
“Innanzitutto, solidarietà e davvero grazie alle nostre Forze dell’Ordine perché difendono tutti noi, difendono la nostra sicurezza, nonostante una sinistra pronta a scagliarsi contro il loro operato appena possibile. Basta ricordarsi cosa è accaduto a Bologna quando il sindaco aizzò la piazza contro la Polizia. E solidarietà a tutti i cittadini perbene rimasti ostaggio di questi teppisti che hanno devastato le nostre città. Molti di questi sono stati portati in Questura, altri sono stati denunciati, altri ancora identificati. Ma qui voglio dire una cosa: il governo fa le leggi, la Polizia le applica. Ora sta ai magistrati farle rispettare, perché la nostra Costituzione dice che tutti hanno il diritto di riunirsi, ma dice anche che devono farlo pacificamente e senza armi. Se non lo fanno, spetta appunto alla magistratura intervenire. Direte voi: ‘Vuoi che non intervenga?’. Sono sicuro che interverrà, perché se non intervenisse significherebbe garantire impunità a questi maranza che, insieme ai centri sociali coccolati dalla sinistra, stanno devastando le nostre città. E qui voglio però dire anche una cosa alla sinistra: finché avrete nella vostra coalizione personaggi come Ilaria Salis, che qualche giorno fa auspicava una mobilitazione come quella in Francia, beh, non dovete poi stupirvi se la gente non vi vota più”. Così in un video social il capogruppo FdI alla Camera Galeazzo Bignami.
“Devastazioni nei centri delle città, operatori delle forze dell’ordine massacrati, mezzi di servizio distrutti, danni enormi che saranno ripagati con i soldi pubblici. Ecco il bilancio dell’assurda serata di violenza di ieri che, va detto, era ampiamente annunciata. Ma, come sempre, la risposta ai delinquenti organizzati che scendono in strada è sempre troppo tiepida, anche perché i mezzi per fronteggiarli sono inadeguati, gli uomini sono troppo pochi e l’organizzazione dei servizi inefficace, ed a farne le spese sono i cittadini onesti ed i colleghi ormai consumati dalla frustrazione per l’insopportabile trappola che sono diventati i servizi di ordine pubblico”. Così Valter Mazzetti, Segretario generale Fsp Polizia di Stato, dopo le gravi violenze che si sono verificate alle manifestazioni in diverse città d’Italia e terminate con un altissimo numero di feriti fra le forze dell’ordine – ben 99 in ospedale alcuni con prognosi pesanti fino a 30 giorni secondo i dati ufficiali -, nonché danni ingenti ai mezzi di servizio ed ai centri urbani. “Per fronteggiare queste vere azioni di guerra urbana – spiega Mazzetti -, servono strumenti più efficienti, a cominciare dai lacrimogeni che devono essere potenziati perché quelli attuali servono solo a fare un po’ di fumo ma sono stati ‘depotenziati’ a causa delle norme europee antinquinamento e così non rappresentano un vero deterrente. Servono poi veicoli blindati dotati di cannoni ad alta pressione che consentano di miscelare l’acqua con sostanze irritanti e coloranti per marcare a lungo termine i facinorosi durante i disordini e consentirne l’identificazione in un secondo momento; e, ancora, è indispensabile utilizzare i droni per riprendere e cristallizzare le azioni criminali e i loro autori e, non ultimo, usare proiettili in gomma o spugna ad impatto cinetico (Flash-Ball / LBD) per inabilitare a distanza i soggetti più aggressivi. E’ indispensabile poi pensare a indennizzi agli operatori per le lesioni riportate a carico agli organizzatori delle manifestazioni, oltre a sanzioni penali, civili e amministrative esemplari per chi commette questi reati di terrorismo di piazza. I servizi di ordine pubblico non possono continuare ad essere un gioco al massacro e, a tal proposito, da tempo rileviamo come l’organizzazione delle attività dei Reparti mobili sia frutto di scelte unilaterali, e come da troppo tempo essa non venga più condivisa con il Tavolo tecnico appositamente creato. Difronte anche all’ennesima mattanza di ieri e a quella che riteniamo un’evidente fallimentare gestione e incapacità di valutare e affrontare l’organizzazione dei Reparti mobili da parte dell’Ufficio ordine pubblico a livello nazionale, chiediamo l’immediata riattivazione del Tavolo tecnico di confronto sull’organizzazione dei Reparti che in passato aveva già dato positivi riscontri”.
“In concreto la vita degli italiani che oggi sono in piazza più poveri, più incazzati di ieri e vanno ascoltati. Non criminalizzati”. Così la segretaria del Pd Elly Schlein, intervenendo nel corso dell’assemblea nazionale dem, in corso alla Nuvola a Roma. “Non è difficile fare lo sforzo di immaginare un’Italia migliore dopo questi quattro anni di governo Meloni”, ha aggiunto.
“Pericoloso io? I veri pericolosi sono i ministri inermi che rendono povero il nostro paese, perché mentre il mondo brucia si occupano di giochi di potere e di fare contenti i loro padroni politici internazionali”. Così a LaPresse Lorenzo Pacini, assessore del Pd al Municipio 1 a Milano e aspirante candidato del centrosinistra a Palazzo Marino, rispondendo al ministro Matteo Salvini che in un commento sui social lo aveva definito “assessore pericoloso per sé e per gli altri”, dopo la giornata di cortei e scontri ieri a Milano. “A differenza di quasi tutti quelli che oggi parlano e sparano sentenze sulle manifestazioni di ieri, io c’ero – continua Pacini – e ho visto con i miei occhi ragazzi e ragazze giovanissime pestate dai manganelli della polizia. Le persone respinte con i lacrimogeni, spinte vie dagli idranti. Poi dopo è scattata la guerriglia urbana con i danneggiamenti ben raccontati da politici che comodi comodi dai loro uffici si mettono a fare gli influencer invece che i ministri. ‘Solidarietà alle forze dell’ordine’, solo questo sanno dire mentre abbandonano la gente e anche gli poliziotti e le loro famiglie nella miseria. Vedere le città danneggiate non piace a nessuno, figuratevi a me che sono assessore di quel municipio e già oggi ci stiamo occupando di sistemare le strade, ma quei danni si riparano. I danni che non si riparano sono quelli di una classe di governo che impoverisce gli italiani e difende potenti, oligarchi e sfruttatori”.
“Era giusto oggi iniziare prestando ascolto a chi protesta perché non ce la fa più. Questa è una trasmissione che su TeleMeloni non vedrete di certo, perché stanno censurando le proteste di un Sud che si sta bloccando, di studenti che non riescono più a pagare un affitto, e ci sembrava giusto farli ascoltare da qui e ringrazio i quasi 100 giornalisti che sono accreditati che ci aiuteranno a dare spazio a queste voci. Le persone che sono salite su questo palco non c’entrano niente con i violenti e con i delinquenti che hanno messo a ferro e fuoco città e ferito la delle forze dell’ordine. Come non c’entriamo niente noi che le abbiamo sempre condannate le violenze, da qualunque parte venissero. E però è inaccettabile che si usino i violenti per coprire la voce di migliaia e migliaia di persone che pacificamente stanno protestando in tutta Italia per il carovita, per il caro affitti, per il caro carburanti, perché non riescono più a vivere. Queste sono le voci che chi governa dovrebbe ascoltare. Invece che oscurare”. Così la segretaria del Pd Elly Schlein, intervenendo nel corso dell’assemblea nazionale dem, in corso alla Nuvola a Roma.
“Stanchi di sentire slogan contro la crisi pronunciati da chi un secondo dopo brucia il cassonetto sotto casa tua, come Siap Emilia-Romagna abbiamo deciso di regalare una calcolatrice a questa gente”. Così in una nota il sindacato di polizia Siap. “Anzi – prosegue – facciamo di più: lanciamo la ‘Calcolatrice del Carovita al contrario’, un piccolo listino di stime reali per capire quanto costa davvero alla collettività ogni singola bravata da piazza: 1 Cassonetto della spazzatura dato alle fiamme: 600 euro (pagati con la Tari di tutti i residenti); 1 Vetrina spaccata al piccolo commerciante: 1.500 – 3.000 euro (di tasca del negoziante o in premi assicurativi più alti); 1 Auto di un lavoratore distrutta/incendiata: 8.000 – 15.000 euro (con l’assicurazione base non ti ripagano un euro); 1 Muro storico o fermata bus imbrattata/distrutta: 800 – 2.000 (a carico del Comune, cioè dalle nostre tasse); Spese sanitarie e soccorsi per ogni agente e/o operatore ferito:10.000 euro (stima di costi per ricoveri, cure mediche, giorni di prognosi e sostituzione del personale, totalmente a carico del Servizio Sanitario e della collettività); 1 Giornata di lavoro persa per blocchi e ripristini: Incalcolabile (per chi deve aprire la bottega o andare in fabbrica). Il totale? Una sola giornata di ‘protesta contro la povertà’ finisce per costare alle città emiliano-romagnole centinaia di migliaia di euro. Soldi che le amministrazioni comunali regionali e statali toglieranno ai servizi per le famiglie, agli asili o alla manutenzione delle strade.Chiediamo a chi promuove e giustifica queste manifestazioni: avete fatto i conti prima di uscire di casa? Ai poliziotti e ai colleghi delle forze dell’ordine, va il merito di proteggere le città col proprio corpo; a chi devasta, da oggi offriamo noi il conto della calcolatrice”, conclude la nota.
“Voglio dire una cosa molto netta: noi le violenze le condanniamo. Chi fa quelle violenze è un nostro nemico, un nostro avversario, perché non solo mette in secondo piano, ma cancella le legittime proteste di chi oggi scende in piazza per una scuola migliore e contro il caro vita. Non spetta a noi identificare i criminali, a questo deve pensare il ministro dell’Interno. Ho visto ieri ragazzi e ragazze contrapporsi a questi violenti, ho visto una ragazza cercare di spegnere un incendio. La grande maggioranza di chi ha manifestato ieri è pacifica. Chi ha fatto quelle violenze ha danneggiato le ragioni di chi oggi vuole un’Italia migliore. In queste ore una destra ignobile sta utilizzando e strumentalizzando quanto accaduto ieri contro di noi, in particolare contro Alleanza Verdi e Sinistra. Siamo ontogeneticamente nonviolenti, la violenza è assolutamente antitetica al nostro modo di agire. Ma quella violenza nelle piazze aiuta questa destra a cancellare il disastro economico e sociale che c’è nel Paese. AVS oggi fa paura, perché è una forza politica che cresce e le nostre proposte programmatiche nette e chiare sulla politica economica e sociale, sul lavoro, sull’ambiente, sull’energia e sul diritto internazionale incutono timore. Sanno che queste sono le uniche strade per determinare un reale cambiamento in Italia, in Europa e nel mondo, e quindi puntano il dito contro di noi. Ieri ho sentito addirittura dire che saremmo mandanti e istigatori a delinquere: un fatto di una gravità inaudita, di cui questa destra si assume la responsabilità e che respingiamo al mittente”. Lo dichiara Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra e co-portavoce di Europa Verde, a margine dell’assemblea nazionale di Terra comune, a Roma.
“Pieno sostegno alle forze dell’ordine, difendere chi difende i cittadini significa tutelare la legalità e la convivenza civile”. Lo dichiara Paolo Capone, segretario generale dell’Ugl, commentando gli scontri avvenuti in piazza Duomo a Milano. “Esprimo, a nome dell’Ugl, piena solidarietà e profondo apprezzamento alle forze dell’ordine, impegnate a fronteggiare i gravissimi episodi di violenza che hanno sconvolto il centro di Milano – afferma Capone – a loro va il nostro plauso per la professionalità, il senso del dovere e l’impegno con cui garantiscono la sicurezza dei cittadini, anche in situazioni di estremo pericolo”. “Siamo di fronte a fatti inaccettabili, che nulla hanno a che vedere con il diritto di manifestare e di esprimere liberamente il proprio dissenso – osserva Capone – lanciare pietre, oggetti in metallo, devastare le strade e mettere a rischio l’incolumità delle persone non è protesta, è violenza che deve essere condannata senza ambiguità. Non possiamo tollerare che le nostre città diventino teatro di scontri e che chi indossa una divisa sia costretto a mettere a repentaglio la propria vita per garantire l’ordine pubblico”. “Il diritto di manifestare – rileva Capone – è un principio fondamentale della democrazia ma non può trasformarsi in un pretesto per aggredire lo Stato e calpestare i diritti degli altri cittadini. È necessario che i responsabili di questi gravi episodi vengano identificati e chiamati a rispondere delle proprie azioni, nel rispetto della legge. Rivolgiamo un ringraziamento sincero alle forze dell’ordine per il lavoro svolto e ribadiamo la necessità di garantire loro tutto il sostegno istituzionale e gli strumenti necessari per operare in sicurezza. Difendere chi difende i cittadini significa tutelare la legalità, la convivenza civile e le fondamenta stesse della nostra democrazia”.
“Tra la moltitudine delle ragazzi e dei ragazzi, lavoratori, che hanno manifestato ieri in tutta Italia, c’è anche una piccola minoranza di persone che vanno chiamate con il loro nome: delinquenti, che hanno devastato patrimonio pubblico e privato e si sono scagliati contro le forze dell’ordine. Non vorremmo che questi episodi da condannare come abbiamo sempre fatto, offuschino le ragioni della proteste. Noi abbiamo sempre condannato ogni forma di violenza e di devastazione”. Così il presidente Pd Stefano Bonaccini, aprendo l’assemblea nazionale dem prima di cedere la parola ad alcuni rappresentanti del mondo agricolo, degli autotrasportatori e degli studenti.
“Avendo guardato le immagini, soprattutto quelle di piazza Duomo, ho visto una quantità di protestanti estremamente violenti e uno sparuto gruppo di poliziotti, messi in un angolo. Ora, io non ce l’ho con il questore, ci mancherebbe altro, con il quale lavoro ogni giorno. Ma ho l’impressione che si stia sottovalutando il momento e che le forze disponibili a Milano per la gestione dell’ordine pubblico non fossero adeguate. Ripeto, sono anni che seguo le manifestazioni e le vedo. Ecco, ieri mi sembravano tanti contro pochi. Purtroppo, in questi casi bisogna ragionare anche in questo modo”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Beppe Sala, a Rtl 102.5 all’indomani delle proteste e degli scontri nel capoluogo lombardo.
Vetrine distrutte, negozi saccheggiati mentre i passanti della domenica mattina si aggirano sgomenti nella zona di piazza del Duomo all’indomani degli atti di devastazione compiuti da una parte dei manifestanti ieri a Milano. È quello che rimane il giorno dopo gli scontri a margine della manifestazione contro il caro vita e contro il governo, mentre si accende la polemica politica. Molti gli esercizi commerciali che hanno subito gravi danni, un negozio di scarpe sportive è stato completamente svuotato.
“Ancora una volta, le donne e gli uomini delle Forze dell’Ordine hanno dovuto affrontare la violenza di delinquenti che, anche attraverso gruppi organizzati, sfruttano le manifestazioni per cercare lo scontro e seminare il caos. A tutti loro va la mia piena solidarietà e un ringraziamento sincero. Perché erano lì per tutelare la sicurezza dei cittadini, dei lavoratori, dei commercianti e di tutte le persone che hanno diritto di vivere la propria città senza paura e senza vederla messa a ferro e fuoco da bande di teppisti. Siamo con voi”. Così sui social la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in merito agli scontri di ieri durante i cortei in diverse città italiane.
“Nessuna ambiguità, le violenze sono inaccettabili”. Lo afferma Stefano Maullu, vicepresidente del gruppo Fratelli d’Italia alla Camera, parlando degli scontri e delle violenze di ieri alla manifestazioni a Milano. “Le scene nel centro di Milano rappresentano un episodio indegno. Non si è trattato di manifestare, ma della precisa volontà di distruggere e aggredire chi porta una divisa. Fratelli d’Italia respinge con assoluta fermezza queste violenze, che nessuna causa può legittimare – continua Maullu – esprimo piena vicinanza alle Forze dell’ordine che hanno tutelato l’ordine pubblico con competenza e sangue freddo, nonostante un incessante lancio di oggetti. Siamo accanto anche ai commercianti, costretti questa sera a fare i conti con i danni e con una giornata di lavoro compromessa. In attesa siano identificati i violenti, attendiamo da tutte le forze politiche una condanna chiara e condivisa. Di fronte alla violenza non c’è spazio per ambiguità di sorta”.
“Dopo le vergognose scene di guerriglia urbana degli ultimi giorni, già questa settimana riproporremo in Parlamento, dopo troppi ritardi causati da altri in passato, la proposta della Lega per introdurre una garanzia finanziaria a carico degli organizzatori delle manifestazioni a rischio, a copertura degli eventuali danni. Manifestare è un diritto, devastare no. Chi rompe paga”. Così il leader della Lega, Matteo Salvini.