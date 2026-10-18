Scontri a Milano, Sala: “In piazza troppi pochi agenti”. Da Meloni solidarietà alle forze dell’ordine – La diretta

Il sindaco di Milano Beppe Sala interviene all’indomani delle scene di guerriglia e gli scontri avvenuti in piazza Duomo, mentre in città si fa la conta dei danni. “Ho l’impressione che si stia sottovalutando il momento e che le forze disponibili a Milano per la gestione dell’ordine pubblico non fossero adeguate”, ha dichiarato il primo cittadino del capoluogo lombardo in un’intervista a Rtl 102.5. Tutta la politica riflette su quanto avvenuto non solo a Milano, ma anche in altre città durante i cortei di sabato. Giorgia Meloni ha espresso piena solidarietà alle forze dell’ordine, mentre Salvini ripropone una garanzia finanziaria a carico degli organizzatori delle manifestazioni per coprire eventuali danni.