Scontri a Milano, Sala a Rtl 102.5: “Numero agenti non adeguato, sottovalutato il momento”

“Avendo guardato le immagini, soprattutto quelle di piazza Duomo, ho visto una quantità di protestanti estremamente violenti e uno sparuto gruppo di poliziotti, messi in un angolo. Ora, io non ce l’ho con il questore, ci mancherebbe altro, con il quale lavoro ogni giorno. Ma ho l’impressione che si stia sottovalutando il momento e che le forze disponibili a Milano per la gestione dell’ordine pubblico non fossero adeguate. Ripeto, sono anni che seguo le manifestazioni e le vedo. Ecco, ieri mi sembravano tanti contro pochi. Purtroppo, in questi casi bisogna ragionare anche in questo modo”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Beppe Sala, a Rtl 102.5 all’indomani delle proteste e degli scontri nel capoluogo lombardo. Parole queste che hanno provocato la reazione del ministro dell’Interno Piantedosi e quindi la replica dello stesso primo cittadino milanese.