Scontri a Milano, candidato sindaco Pacini sui social: “Repressione polizia ingiustificata”

“A Milano in tutta Italia ci sono state manifestazioni molto importanti contro il caro vita, contro un sistema che opprime la classe lavoratrice, gli studenti e le persone in generale. Qual è stata la risposta? Ovviamente manganellate in tutte le città, repressione da parte della polizia veramente ingiustificata“. Lo ha detto Lorenzo Pacini, assessore del Pd al Municipio 1, e candidato sindaco di Milano, che sabato era in manifestazione. “A tutti i ragazzi e tutte le ragazze che avete subito anche pestaggi in queste ore da parte delle forze dell’ordine massima solidarietà, vicinanza, siamo con voi”. Parole che hanno scatenato la replica del vicepremier Matteo Salvini: “Con queste parole deliranti questo assessore dimostra di essere pericoloso, per sé e per gli altri. Solidarietà ai poliziotti feriti da criminali mentre facevano il loro lavoro”.