Magistrati, Giorgia Meloni non firmerà il Dpcm per sbloccare gli aumenti di stipendio

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, a quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi, non firmerà il Dpcm per sbloccare gli aumenti di stipendio dei magistrati, per circa 1 miliardo di euro, previsti in base ad alcune sentenze del Consiglio di Stato.

Magistratura indipendente: “Somme dovute, le sentenze si rispettano”

“Non si tratta di concedere nuovi aumenti, né di attribuire 100.000 euro a ciascun magistrato (cifra assolutamente esorbitante ed palesemente errata). Si tratta di somme dovute per legge, non correttamente corrisposte negli anni e divenute arretrati proprio a causa dei gravi ritardi dell’Amministrazione per circa sette anni. Il Consiglio di Stato ha accertato l’illegittimità dei criteri di calcolo applicati dall’Amministrazione e dall’Istat. Anche il TAR Lazio ha annullato gli atti relativi al triennio successivo. Il decreto, pertanto, non concede un privilegio: dà esecuzione alla legge e alle decisioni della giustizia amministrativa. Gli importi effettivamente spettanti ai singoli magistrati sono molto inferiori alle cifre diffuse e variano secondo l’anzianità e la posizione stipendiale. Presentare questa vicenda come un “regalo” significa confondere scientemente un obbligo giuridico con una scelta politica discrezionale. Ancora più grave sarebbe la volontaria mancata esecuzione delle sentenze. Ritardare ulteriormente l’adempimento può accrescere gli oneri a carico dello Stato, alimentare altro contenzioso e determinare un danno erariale, con eventuali responsabilità da accertare nelle sedi competenti. Non può essere la collettività a sostenere i costi derivanti dalla scelta di non dare tempestiva attuazione a decisioni giurisdizionali vincolanti. Magistratura Indipendente respinge, inoltre, la contrapposizione tra magistrati e cittadini in difficoltà. La tutela delle fasce deboli e il rispetto delle sentenze sono entrambi doveri dello Stato. L’uno non può diventare il pretesto per disattendere l’altro. Se l’esecutivo potesse ignorare sentenze definitive, sarebbero anzitutto i più deboli a pagarne il prezzo: ogni diritto dipenderebbe dal favore del potere di turno. Nessun bonus. Nessun regalo. Le sentenze si rispettano e la legge si applica a tutti, anche al Governo”. È quanto si legge in una nota di Magistratura indipendente.