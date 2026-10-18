Centrosinistra, Schlein: "Io candidata premier Pd, con o senza primarie"

“Abbiamo la responsabilità di poter vincere le prossime elezioni e di farlo insieme e cambiare questo Paese. Io lo voglio fare con voi, con coraggio, con determinazione, con l’orgoglio di chi sa che quando siamo uniti possiamo cambiare il destino del nostro Paese. E vi voglio dire: io ci sono, pronta, determinata, onorata e orgogliosa di potere guidare questa straordinaria comunità che non ha pari in Italia e di guidarla come candidata alla Presidenza del Consiglio, con o senza primarie. Di candidarci insieme a questo straordinario gruppo dirigente in maniera diffusa, in maniera plurale per cambiare anche l’idea di leadership in questo Paese a cui un’altra donna non ha deciso di contribuire al meglio”. Così la segretaria del Pd Elly Schlein, intervenendo nel corso dell’assemblea nazionale dem, in corso alla Nuvola a Roma.