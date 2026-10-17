Manifestazione Cgil contro il carovita, Landini annuncia sciopero generale il 20 novembre. Scontri a Milano e Torino

Manifestazione della ‘Via Maestra’ contro il carovita sabato indetta dalla Cgil a Roma. “Siamo più di 100mila in piazza”, afferma il leader della Cgil Maurizio Landini dal palco di piazza del Popolo a Roma, che poi annuncia la proclamazione dello sciopero generale il 20 novembre. “La piazza è unita contro il caro vita perché non la gente non ce la fa più – osserva Landini – la democrazia la si difende praticandola, e mettendo al centro la persona non il mercato”, aggiunge Landini. – “E’ il momento di dire con forza ‘no’ all’aumento delle spese militari. Non è quello di cui abbiamo bisogno. “Quelli presenti in questa piazza sono quelli che tengono in piedi questo Paese, quelli che pagano le tasse anche per quelli che non le pagano questo”, ha affermato nel suo intervento. In piazza anche i leader del campo progressista tutti in piazza del Popolo ad ascoltare l’intervento conclusivo del segretario. Mentre Elly Schlein, Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni hanno ascoltato il sindacalista da sotto il palco, Giuseppe Conte ha preferito uscire dal backstage e sentire il suo intervento in mezzo ai manifestanti, senza incontrare gli altri leader.

(Foto Roberto Monaldo / LaPresse)



Landini rilancia patrimoniale, riforma fisco e Piano rinnovabili

Pensare a un contributo dalla parte più ricca del Paese che possa esser messo a disposizione essenzialmente per il welfare sociale, mettere a punto una vera riforma fiscale, e cercare di rendersi autonomi per l’energia con un Piano per le rinnovabili. Landini dal palco di Piazza del Popolo a Roma rilancia nella discussione politico-economica, anche in vista dell’iter della Manovra, la patrimoniale sulle grandi ricchezze, un fisco equo, oltre all’implementazione delle fonti rinnovabili per arrivare a essere ‘liberi’, senza dover pagare nessuno (‘perché sole e vento sono di tutti e sono gratis’) dal punto di vista energetico. “Se a chi ha un patrimonio netto di 2 milioni – rileva Landini – si chiede di versare un contributo di solidarietà dell’1% si recuperano 25 miliardi”; risorse che “da investire in sanità, scuola, casa”. Inoltre ritiene la riforma fiscale “un elemento decisivo”, mettendo in risalto per esempio che non si capisce perché due stipendi, uno derivante da lavoro e l’altro da rendita, debbano esser tassati in modo diverso. Così come, dicendosi nettamente contrario alle spese di 14 miliardi per le armi che invece dovrebbero servire a far funzionare lo Stato sociale, pensa che “la vera sicurezza sia l’autonomia energetica”. Ed è per questo che guarda alla necessità di “un Piano straordinario per le fonti rinnovabili”, che è anche un modo per “rimettere al centro il lavoro”.

Torino, scontri con infiltrati incappucciati. Assalto a La Feltrinelli

Momenti di tensione in Piazza Castello, a Torino, alla manifestazione contro il caro vita: benzina alle stelle, bollette altissime e stipendi inadeguati sono al centro delle contestazioni. Alcuni infiltrati, vestiti di nero, mascherati e incappucciati si sono scagliati contro alcune persone creando scompiglio ma sono stati poi trattenuti e neutralizzati dagli stessi manifestanti. Cori contro la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il leader di Futuro Nazionale, Roberto Vannacci, a Torino, durante la manifestazione in corso contro il caro vita. “Del bollo che ci hai tolto non ci facciamo nulla, lo paghiamo ogni volta che facciamo il pieno, bastarda!”, ha detto un giovane al megafono rivolgendosi alla premier. “Meloni, Meloni, vaffanculo”, “Meloni, Meloni, dimissioni” e “Vannacci, Vannacci, vaffanculo” alcuni dei cori che si sono alzati dal corteo. Un folto gruppo di giovani ha poi fatto irruzione nella libreria Feltrinelli in Porta Nuova, scaraventando a terra i libri. La manifestazione è contro il rincaro dei carburanti e delle bollette e gli stipendi ritenuti inadeguati.

Milano, scontri tra manifestanti e polizia in Duomo: 40 fermati, due poliziotti feriti

Scontri tra manifestanti e polizia in assetto antisommossa in centro a Milano, non lontano da piazza del Duomo. Gli agenti hanno caricato i manifestanti in via Broletto, dopo che alcuni partecipanti alla protesta indetta da Italia in Piazza contro il caro vita e contro il governo hanno cercato di aprirsi un varco nel cordone delle forze dell’ordine. Alcuni ragazzi sono stati fermati dalla polizia. A quanto si apprende ci sarebbe anche un agente ferito. . Alcuni manifestanti hanno dato alle fiamme un cantiere. Sono diverse decine le persone fermate durante gli scontri che si sono verificati tra manifestanti e polizia durante il corteo ‘Italia in Piazza’ a Milano. Le persone fermate sono state portate in Questura.

Coisp: “A Milano due poliziotti feriti e 40 fermati”

“Due poliziotti feriti e trasportati d’urgenza in ospedale e 40 manifestanti fermati: è il primo bilancio degli scontri in piazza Duomo a Milano, dove gruppi di violenti hanno attaccato le Forze dell’Ordine con bombe carta, pietre e transenne. Il diritto a manifestare è sacrosanto, ma non può diventare il lasciapassare per aggredire chi indossa una divisa e mettere in pericolo la piazza”. Così in una nota Domenico Pianese, segretario generale del sindacato di polizia Coisp.

Bologna, scontri in zona stazione: sette fermati

Sono sette le persone fermate dalla polizia di Stato nel corso degli scontri che si sono verificati sabato pomeriggio a Bologna in zona stazione nel corso del corteo ‘Italia in piazza’. A quanto si apprende non ci sarebbe stato nessun contatto fisico ma i manifestanti avrebbero lanciato oggetti e gli agenti avrebbero risposto con gli idranti e qualche lacrimogeno