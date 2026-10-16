Manovra, Tajani: “Non voteremo mai tassa sugli extraprofitti”

La manovra accende il dibattito nella maggioranza di governo. “Vediamo come trovare le risorse. Per Forza Italia non esiste l’ipotesi di mettere una tassa sugli extraprofitti. Chi la paga? Per fare una scelta un po’ populista si rischia di colpire il popolo. Quando si incomincia a mettere le tasse non si sa dove si finisce, non voteremo mai a favore di una tassa sugli extraprofitti“, sostiene il vicepremier, ministro degli Esteri e segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, a ‘Mattino Cinque’ su Canale 5, rispondendo a una domanda sul contributo delle banche in legge di bilancio. “Non bisogna colpire le banche popolari e di prossimità. Per Forza Italia è fondamentale che ci sia una scelta concordata e non imposta. Attenzione a non imporre perché si spaventano i mercati, bisogna muoversi come ci si è mossi negli anni scorsi” con una moral suasion. “Io propongo un dialogo forte e concreto con il mercato finanziario, non una posizione vessatoria. Dobbiamo lavorare con grande intelligenza”, aggiunge.

Tajani: “Per ora abbiamo scritto i soltanto titoli”

Per la manovra – sottolinea il leader azzurro – “abbiamo scritto soltanto i titoli, adesso bisogna svolgere il tema, quindi vedere come declinare queste posizioni. Le priorità sono le famiglie e le imprese, anche noi continueremo a fare le nostre proposte. Ad esempio, allargare l’esenzione del bollo a tutte le prime auto. Proporremo una no tax area per i giovani fino a 30-35 anni, pensiamo all’abbassamento dell’Irpef e anche a far sì che il nostro sistema possa avere una complessiva riduzione della pressione fiscale”.

“Un altro tema importante per noi è la sanità. Noi diciamo di anticipare nell’anno stesso la detrazione delle spese sanitarie. Ci può essere una card per i pensionati, che possono utilizzare e avere” in questo modo “un aiuto diretto”, è la proposta di Tajani.