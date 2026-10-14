Regione Marche, martedì 20 ottobre c’è consiglio

Seduta del Consiglio regionale convocata per martedì 20 ottobre a partire dalle ore 10. In apertura, come da Regolamento, verranno esaminate interrogazioni e interpellanze. All’ordine del giorno figurano tre proposte di legge concernenti la tutela e la valorizzazione della Rappresentazione della Passione di Cristo quale espressione del patrimonio culturale e immateriale della regione, le modifiche alla disciplina per la realizzazione e la gestione dei nidi d’infanzia, la disciplina del servizio di sollievo per la salute mentale. Iscritto anche l’atto amministrativo relativo al Bilancio consolidato della Regione Marche per l’anno 2025. In coda diverse proposte di mozione.

Interrogazioni a risposta immediata (rinviate nella seduta n. 34 del 6 ottobre 2026):

n. 472 a iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Vitri “Possibilità di proroga della graduatoria esistente per operatori socio-sanitari (determina n. 649 del 31/10/2026) derivata da concorso indetto con determina n. 12 del 12/01/2024 del Direttore Generale dell’AST Ancona Marche e in scadenza il 31/10/2026”;

a iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Vitri “Possibilità di proroga della graduatoria esistente per operatori socio-sanitari (determina n. 649 del 31/10/2026) derivata da concorso indetto con determina n. 12 del 12/01/2024 del Direttore Generale dell’AST Ancona Marche e in scadenza il 31/10/2026”; n. 474 a iniziativa dei Consiglieri Caporossi, Seri “Quando sarà pronta la zona destinata all’elisoccorso del Salesi?”;

a iniziativa dei Consiglieri Caporossi, Seri “Quando sarà pronta la zona destinata all’elisoccorso del Salesi?”; n. 484 a iniziativa del Consigliere Rossi “Sfratto Hotel Elvezia Pesaro”;

a iniziativa del Consigliere Rossi “Sfratto Hotel Elvezia Pesaro”; n. 485 a iniziativa dei Consiglieri Piergallini, Mancinelli, Catena, Mangialardi, Mastrovincenzo, Vitri, Ruggeri “Sufficienza del numero di piloti e contemporanea operatività dei due elicotteri del servizio regionale di elisoccorso”;

Interrogazioni:

n. 274 a iniziativa dei Consiglieri Vitri, Mancinelli, Catena, Cesetti, Mangialardi, Mastrovincenzo, Piergallini “Attuazione DGR n. 1281 del 5 agosto 2025 – Potenziamento dell’assistenza territoriale e utilizzo delle risorse destinate alla AST Pesaro Urbino”;

a iniziativa dei Consiglieri Vitri, Mancinelli, Catena, Cesetti, Mangialardi, Mastrovincenzo, Piergallini “Attuazione DGR n. 1281 del 5 agosto 2025 – Potenziamento dell’assistenza territoriale e utilizzo delle risorse destinate alla AST Pesaro Urbino”; n. 328 a iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Mancinelli, Catena, Mangialardi, Mastrovincenzo, Piergallini, Vitri “Criticità nella presa in carico di una paziente anziana e dializzata presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Fermo”;

a iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Mancinelli, Catena, Mangialardi, Mastrovincenzo, Piergallini, Vitri “Criticità nella presa in carico di una paziente anziana e dializzata presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Fermo”; n. 416 a iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Mancinelli, Catena, Cesetti, Mangialardi, Piergallini, Vitri “Ambulatori per i bisogni non differibili”;

a iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Mancinelli, Catena, Cesetti, Mangialardi, Piergallini, Vitri “Ambulatori per i bisogni non differibili”; n. 279 a iniziativa dei Consiglieri Vitri, Catena, Cesetti, Mancinelli, Mastrovincenzo, Mangialardi, Nobili, Piergallini e Ruggeri “Stato di attuazione degli interventi previsti per l’ex Ospedale “Angelo Celli” di Cagli e tempistiche di avvio dei lavori finanziati”;

a iniziativa dei Consiglieri Vitri, Catena, Cesetti, Mancinelli, Mastrovincenzo, Mangialardi, Nobili, Piergallini e Ruggeri “Stato di attuazione degli interventi previsti per l’ex Ospedale “Angelo Celli” di Cagli e tempistiche di avvio dei lavori finanziati”; n. 325 a iniziativa della Consigliera Ruggeri “Episodio avvenuto presso il reparto di Neuropsichiatria Infantile dell’Ospedale Salesi di Ancona e misure di sicurezza per i pazienti ricoverati”;

n. 236 a iniziativa del Consigliere Nobili “Ritrovamento di 55 cani uccisi in località Scossicci, verifiche sui controlli, sull’anagrafe canina e sulle misure regionali di prevenzione e vigilanza”;

a iniziativa del Consigliere Nobili “Ritrovamento di 55 cani uccisi in località Scossicci, verifiche sui controlli, sull’anagrafe canina e sulle misure regionali di prevenzione e vigilanza”; n. 292 a iniziativa dei Consiglieri Vitri, Mangialardi, Caporossi, Catena, Mancinelli, Mastrovincenzo, Nobili, Piergallini, Seri “Criticità nelle modalità di erogazione dei farmaci di fascia H e necessità di potenziamento della distribuzione territoriale”;

a iniziativa dei Consiglieri Vitri, Mangialardi, Caporossi, Catena, Mancinelli, Mastrovincenzo, Nobili, Piergallini, Seri “Criticità nelle modalità di erogazione dei farmaci di fascia H e necessità di potenziamento della distribuzione territoriale”; n. 334 a iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Mancinelli, Catena, Mangialardi, Mastrovincenzo, Piergallini, Vitri “Realizzazione del nuovo impianto di depurazione in Contrada Spazzi nel Comune di Montappone (FM) – iniziative della Giunta regionale per la tutela del territorio e dell’ambiente”;

a iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Mancinelli, Catena, Mangialardi, Mastrovincenzo, Piergallini, Vitri “Realizzazione del nuovo impianto di depurazione in Contrada Spazzi nel Comune di Montappone (FM) – iniziative della Giunta regionale per la tutela del territorio e dell’ambiente”; n. 336 a iniziativa della Consigliera Ruggeri “Stato di avanzamento dell’iter per la “Realizzazione del nuovo Hospice pediatrico, riabilitazione integrata e centri diurni riabilitativi a Fano (PU)” alla luce del decreto di aggiudicazione dei lavori e dell’approvazione dello schema di Accordo di Programma”;

a iniziativa della Consigliera Ruggeri “Stato di avanzamento dell’iter per la “Realizzazione del nuovo Hospice pediatrico, riabilitazione integrata e centri diurni riabilitativi a Fano (PU)” alla luce del decreto di aggiudicazione dei lavori e dell’approvazione dello schema di Accordo di Programma”; n. 423 a iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Mancinelli, Catena, Mangialardi, Piergallini, Vitri “Inserimento e integrazione lavorativa delle persone con disabilità”;

Interpellanze:

n. 40 a iniziativa della Consigliera Ruggeri “Mancata corresponsione degli incrementi tariffari alle strutture residenziali per anziani (DGR 1403/2025)”;

n. 42 a iniziativa del Consigliere Cesetti “Sistema regionale della emergenza-urgenza: quali definitive politiche della Giunta regionale”;

Interrogazione n. 422 a iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Vitri, Mancinelli, Seri, Nobili, Caporossi, Catena, Mastrovincenzo, Piergallini “Criticità del sistema regionale dell’emergenza-urgenza e prolungato stazionamento delle ambulanze presso i Pronto Soccorso”;

(abbinate ai sensi dell’articolo 140 del regolamento interno)

Proposta di legge n. 22 a iniziativa dei Consiglieri Marconi, Borroni “Modifiche alla legge regionale 13 maggio 2003, n. 9 (Disciplina per la realizzazione e gestione dei servizi per l’infanzia, per l’adolescenza e per il sostegno alle funzioni genitoriali e alle famiglie e modifica della legge regionale 12 aprile 1995, n. 46 concernente: “Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore dei giovani e degli adolescenti”)

Relatore di maggioranza: Pierpaolo Borroni

Relatore di minoranza: Andrea Nobili

(Discussione e votazione)

Proposta di legge n. 31 a iniziativa dei Consiglieri Baiocchi, Ausili, Assenti, Barbieri, Battistoni, Borroni, Canafoglia, Cardilli, Luconi, Putzu, Sebastiani, Marinelli, Antonini, Pierini, Marcozzi, Biondi, Pasqui, Marconi, Rossi “Disciplina del servizio di sollievo per la salute mentale”;

Relatore di maggioranza: Nicola Baiocchi

Relatore di minoranza: Andrea Nobili

(Discussione e votazione)

Proposta di legge n. 63 a iniziativa dei Consiglieri Luconi, Putzu, Assenti, Ausili, Baiocchi, Barbieri, Battistoni, Borroni, Canafoglia, Cardilli, Marcozzi, Marinelli, Marconi, Sebastiani, Rossi “Tutela e valorizzazione della Rappresentazione della Passione di Cristo quale espressione del patrimonio culturale immateriale della regione”;

Relatrice di maggioranza: Silvia Luconi

Relatrice di minoranza: Micaela Vitri

(Discussione e votazione)

Proposta di atto amministrativo n. 19 a iniziativa della Giunta regionale “Bilancio consolidato della Regione Marche per l’anno 2025. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, articolo 11-bis”;

Relatrice di maggioranza: Jessica Marcozzi

Relatrice di minoranza: Micaela Vitri

(Discussione e votazione)

Mozione n. 26 a iniziativa del Consigliere Nobili “Urgente approvazione del Piano regionale dei crematori, applicazione della moratoria prevista dalla Risoluzione 23/2021 e attivazione degli strumenti ambientali e sanitari connessi all’area AERCA Ancona–Falconara”;

Mozione n. 30 a iniziativa della Consigliera Ruggeri “Ancora sulla realizzazione di un forno crematorio nel Comune di Ancona”;

(abbinate ai sensi dell’articolo 144 del regolamento interno)

(Prosecuzione discussione)

Mozione n. 24 a iniziativa dei Consiglieri Vitri, Mancinelli, Catena, Cesetti, Mangialardi, Mastrovincenzo, Piergallini, Ruggeri “Applicazione della tutela del trattamento salariale minimo lordo non inferiore a 9 euro l’ora negli appalti pubblici regionali alla luce della scelta del Comune di Pesaro e della Sentenza n. 188/2025 della Corte costituzionale”; Mozione n. 36 a iniziativa del Consigliere Nobili “Rafforzamento e rilancio del ruolo della Consulta regionale per la disabilità quale strumento di partecipazione e co-programmazione delle politiche regionali”;

Interrogazione n. 91 a iniziativa dei Consiglieri Mastrovincenzo, Catena, Mancinelli, Cesetti, Piergallini, Mangialardi e Vitri “Convocazione Consulta regionale per la disabilità”;

(abbinate ai sensi dell’articolo 144 del regolamento interno)

Mozione n. 85 a iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Mancinelli, Caporossi, Nobili, Ruggeri, Seri, Catena, Mangialardi, Mastrovincenzo, Piergallini, Vitri “Politiche del governo regionale per il superamento dei ritardi nella refertazione e consegna degli esami istologici”;

Interrogazione n. 282 a iniziativa del Consigliere Cesetti “Ritardo nella refertazione di esame istologico”;

Interrogazione n. 312 a iniziativa del Consigliere Cesetti “Segnalazione ritardo nella refertazione di esame istologico”;

Interrogazione n. 383 a iniziativa del Consigliere Cesetti “Persistenti ritardi nella refertazione di esami istologici”;

(abbinate ai sensi dell’articolo 144 del regolamento interno)

Mozione n. 41 a iniziativa del Consigliere Rossi “Sostegno alle piccole attività commerciali decentrate e diffuse”;

Interrogazione n. 190 a iniziativa dei Consiglieri Piergallini, Mancinelli, Catena, Cesetti, Mangialardi, Mastrovincenzo, Vitri, Caporossi, Nobili, Seri, Ruggeri “Desertificazione commerciale dei centri urbani nelle Marche e progressiva chiusura delle attività di vicinato, con particolare riferimento alle città della regione e alla provincia di Ascoli Piceno”.

(abbinate ai sensi dell’articolo 144 del regolamento interno)

Mozione n. 38 a iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Mancinelli, Caporossi, Nobili, Ruggeri, Seri, Catena, Mangialardi, Mastrovincenzo, Piergallini, Vitri “Richiesta dell’istituzione nelle Marche di un Centro operativo della Direzione Investigativa Antimafia”; Mozione n. 39 a iniziativa del Consigliere Nobili “Misure di prevenzione per l’uso di fiamme libere e articoli pirotecnici nei locali aperti al pubblico, nei luoghi di pubblico spettacolo e intrattenimento e nelle strutture ricettive, indirizzi regionali e condizionalità nei programmi e contributi regionali”; Mozione n. 42 a iniziativa dei Consiglieri Catena, Mancinelli, Cesetti, Mangialardi, Mastrovincenzo, Piergallini e Vitri “Attuazione del D.Lgs. 62/2024, sperimentazione del progetto di vita individuale, personalizzato e partecipato e valorizzazione delle professionalità educative nella Regione Marche”; Mozione n. 43 a iniziativa dei Consiglieri Vitri, Mancinelli, Catena, Cesetti, Mangialardi, Mastrovincenzo, Piergallini “Inserimento del Cammino di Sant’Ubaldo tra i Cammini riconosciuti e valorizzati dalla Regione Marche ai sensi della nuova Legge nazionale per la promozione e la valorizzazione dei Cammini d’Italia”;

Mozione n. 91 a iniziativa dei Consiglieri Barbieri, Luconi, Canafoglia, Ausili, Baiocchi, Battistoni, Putzu, Cardilli e Assenti “Riconoscimento del Cammino ‘Iter Suasanum’ tra i Cammini delle Marche ai sensi della Legge n. 24 del 13 febbraio 2026 ‘Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dei cammini d’Italia’”;

(abbinate ai sensi dell’articolo 144 del regolamento interno)

Mozione n. 44 a iniziativa del Consigliere Rossi “Approvazione della normativa per la restrizione dell’utilizzo delle piattaforme social media per i minori”; Mozione n. 45 a iniziativa dei Consiglieri Piergallini, Mancinelli, Catena, Cesetti, Mangialardi, Mastrovincenzo, Vitri, Caporossi, Nobili, Ruggeri, Seri “Tutela della libertà dell’insegnamento e valorizzazione del ruolo dell’insegnante”; Mozione n. 100 a iniziativa dei Consiglieri Seri, Cesetti, Mancinelli, Caporossi, Ruggeri, Nobili, Catena, Mangialardi, Mastrovincenzo, Piergallini, Vitri “Costituzione Gruppo di lavoro “Commissione per la verifica dell’attività amministrativa dell’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche””;

Interrogazione n. 326 a iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Mancinelli, Caporossi, Nobili, Ruggeri, Seri, Catena, Mangialardi, Mastrovincenzo, Piergallini, Vitri “Determina del Direttore Generale AUO Marche n. 589 del 10/07/2025 ad oggetto ‘Scrittura privata tra Servizi Ospedalieri S.p.A., in proprio e quale mandataria RTI con Servizi Italia S.p.A. e Azienda Ospedaliera S.p.A. e Azienda Ospedaliera Universitaria delle Marche, sottoscritta in data 09/07/2025 – Presa d’atto’”;

Interrogazione n. 338 a iniziativa del Consigliere Seri “Gestione appalti da parte del Direttore Generale AOU delle Marche”.

(abbinate ai sensi dell’articolo 144 del regolamento interno)