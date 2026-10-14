Milano, flash mob Pd in Cadorna: “Da Regione stop investimenti su ferrovie per finanziare Ponte Stretto”

Flash mob del Pd mercoledì mattina in stazione Cadorna, a Milano, contro il Piano regionale della mobilità e dei trasporti della regione. “Voi non lo sapete, ma da qui in avanti Regione Lombardia ha previsto uno stop complessivo dei principali investimenti sulla rete ferroviaria, perché non ci sono soldi. Salvini, Terzi e Fontana devono finanziare il Ponte sullo Stretto di Messina, per cui non c’è più un euro per fare investimenti sulla rete ferroviaria e voi continuate tutti i giorni a patire ritardi, soppressioni e i disservizi continui di Trenord, con tutti i problemi che conoscete”. Lo ha detto il consigliere dem in Regione Lombardia Simone Negri aggiungendo: “In Consiglio Regionale stiamo avanzando diverse proposte, una che vi riguarda direttamente è l’automatismo del riconoscimento degli indennizzi. Da quando siamo passati dal bonus agli indennizzi abbiamo avuto un crollo dei rimborsi ai pendolari per i ritardi e le soppressioni. Prima erano 6 milioni su tutta la Regione, adesso siamo a meno di 100 mila euro all’anno, una vera e propria vergogna. Nel frattempo i dirigenti di Trenor, portano a casa compensi milionari e le briciole sono lasciate invece come rimborso ai poveri pendolari che ogni giorno patiscono quello che sapete meglio di noi”.