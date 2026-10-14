Meloni in Parlamento in vista del Consiglio europeo: “Risposta coordinata e rapida sul costo dell’energia” – La diretta

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata al Senato per rendere comunicazioni in vista del prossimo Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre che discuterà di competitività, Ucraina, prossimo Quadro finanziario pluriennale, Medio Oriente, difesa e sicurezza europee, migrazione, allargamento UE e riforme. La premier al suo arrivo è stata accolta dal presidente di Palazzo Madama, Ignazio La Russa.