Legge elettorale, Meloni a M5s: "Arrabbiati perché con nuove regole Conte mai premier"

“Una cosa gliela dico sulla legge elettorale, sulle preferenze, senatrice Maiorino: ma se le preferenze vi piacciono così tanto, perché non le avete messe quando eravate al governo? Perché vede, io penso che sia molto chiara la ragione per la quale siete così arrabbiati per la nuova legge elettorale, perché con la nuova legge elettorale i cittadini scelgono e voi dovete dichiarare prima di andare al voto alleanze, candidato premier e programma. Mi rendo conto della difficoltà, del resto il vostro partito è guidato da un signore che se queste regole ci fossero state prima alla presidenza del Consiglio dei ministri non ci poteva arrivare”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nelle repliche alla discussione generale sulle comunicazioni rese nell’Aula del Senato in vista del prossimo Consiglio europeo.