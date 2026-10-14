Lega, Garavaglia annuncia: “Mi candido al Congresso perché sono libero”

“Mi candido, perché sono libero e della Lega“. Così a LaPresse Massimo Garavaglia, senatore lombardo leghista ed ex ministro del Turismo, conferma l’intenzione di voler correre in vista del congresso straordinario del Carroccio in programma il 24 e 25 ottobre all’Allianz MiCo di Milano.

Salvini: “Garavaglia? Più gente si mette in gioco meglio è”

“Bene. Ho convocato un congresso perché ci sia gente che si candidi, che fa proposte, che porta idee, presenta mozioni. Quindi, bene. Più gente c’è che porta idee, meglio è”. Così il vicepremier leghista, Matteo Salvini, parlando con i cronisti a Bruxelles. Prevede altre candidature alternative? “Non lo so. Più sono, meglio è. Io sono convinto delle mie idee e saranno i militanti a decidere cos’è e cosa sarà la Lega. Più gente si mette in gioco, meglio è”, ha aggiunto Salvini.