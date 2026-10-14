Alessandria, bufera sul vicepresidente della Provincia: si collega alla commissione in accappatoio dalla Spa

Bufera sul vicepresidente della Provincia di Alessandria, Vincenzo Demarte. Nella mattinata di martedì 13 ottobre, il politico si è collegato in videoconferenza dalla Spa di una struttura, mentre partecipava alla commissione consiliare Sviluppo e Territorio del Comune di Alessandria, dove siede come capogruppo di opposizione per Forza Italia. Durante il collegamento Demarte è apparso in accappatoio e, in alcuni fotogrammi, anche nudo. Le immagini sono state proiettate sugli schermi della sala consiliare e trasmesse in diretta sul canale YouTube del Comune, che stava seguendo i lavori della commissione.