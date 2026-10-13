Studenti in piazza a Roma, Schlein: "Serve un piano nazionale per le case popolari e una legge sugli affitti brevi"

Un piano nazionale per le case popolari e una legge per regolamentare gli affitti brevi. Sono le richieste avanzate dalla segretaria del Pd Elly Schlein, incontrando a piazza Montecitorio i ragazzi dell’Unione degli studenti universitari. Schlein ha denunciato le difficoltà di studenti e lavoratori nel sostenere i costi degli alloggi, citando il caso di uno studente fuorisede che paga 600 euro di affitto con uno stipendio part-time da 800 euro. “Non possiamo lasciare la casa alla logica del mercato e del profitto“, ha affermato, chiedendo regole chiare per contenere i prezzi. La leader dem ha inoltre sollecitato maggiori finanziamenti per le borse di studio, criticando la situazione degli idonei che non ricevono il contributo, e ha ribadito la necessità di difendere scuola e università pubbliche dalla privatizzazione.