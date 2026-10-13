Milano Cortina 2026, il Pd di Trento chiede chiarezza sui debiti della Fondazione

Il Pd di Trento chiede chiarezza sui conti della Fondazione Milano-Cortina e sulla gestioni dei debiti accumulati dalla stessa. “Dopo parecchi mesi dalla conclusione dei Giochi olimpici invernali Milano Cortina 2026, diventa atto di trasparenza e correttezza fare il punto sulla situazione locale e nazionale, rispetto alla spesa pubblica sostenuta fino ad oggi ed all’urgenza di definire le quote di riparto della dimensione debitoria gravante sui bilanci della Provincia autonoma di Trento. Non si tratta di critiche aprioristiche, né di giudizi frettolosi su di una spesa che complessivamente non è secondaria, né di poco conto, ma della necessità di conoscere”. Lo dichiara Lucia Maestri, consigliera del Partito democratico in Provincia di Trento, annunciando di avere depositato un’interrogazione “per capire, laddove la chiarezza pare appannarsi in un groviglio di somme, debiti e crediti”.

La Provincia di Trento e i debiti della Fondazione

Secondo Maestri, “la Provincia di Trento dovrebbe contribuire ai debiti della Fondazione Milano Cortina con circa 17 milioni di euro. Ora vorremmo sapere se la Provincia è a conoscenza dell’attuale posizione debitoria e del suo andamento, nonché del deficit patrimoniale, per quanto riguarda la Fondazione Milano Cortina 2026 e con quali tempistiche eventuali potrebbero avvenire le necessarie operazioni di ripianamento. Inoltre chiediamo se a oggi l’amministrazione provinciale abbia già erogato e, nel caso, con quali misure, propri fondi a copertura dei debiti contratti dalla fondazione”.