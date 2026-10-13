Meloni in Parlamento in vista del Consiglio europeo: sul tavolo Ucraina, Medio Oriente, energia e migranti

Al mattino sarà in Senato, poi intorno all’ora di pranzo salirà al Quirinale per la consueta colazione con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, infine nel primo pomeriggio interverrà alla Camera. Questo il timing che scandirà la giornata di Giorgia Meloni, attesta in Parlamento per rendere comunicazioni in vista del Consiglio europeo in agenda giovedì e venerdì.

Competitività, energia e flessibilità per l’inflazione

Nell’intervento che leggerà a palazzo Madama – e che sarà poi depositato a Montecitorio – la premier toccherà i temi che poi saranno oggetto della riunione in programma a Bruxelles. Al primo punto figura lo spinoso dossier competitività, e quelli altrettanto complessi legati ai prezzi dell’energia che stanno creando non pochi problemi e alla flessibilità richiesta per contenere gli effetti dell’inflazione. L’inquilina di palazzo Chigi, alle prese assieme agli alleati di governo con la ricerca delle risorse da destinare alla prossima legge di bilancio, ha già chiarito che l’Italia, “non siede al tavolo europeo per dire sempre sì ma per dire quello che va detto anche se è scomodo, anche se costa”.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky (Foto Roberto Monaldo/LaPresse)

Ucraina, nella risoluzione il sostegno a Kiev e la pressione sulla Russia

E a proposito di argomenti ‘scomodi’, nel suo intervento Meloni toccherà anche quello riguardante il sostegno a Kiev, tema al centro del Consiglio europeo tanto quanto quello degli attacchi ibridi in Europa connessi alla Russia. In attesa della versione definitiva della risoluzione che la maggioranza depositerà mercoledì mattina – e su cui è al lavoro il ministro per gli Affari europei Tommaso Foti -, al momento nella bozza continua ad essere presente il passaggio che prevede di “garantire la continuità del sostegno multidimensionale alle istituzioni e alla popolazione ucraina, anche in vista dell’inverno, e a sostenere ogni iniziativa diplomatica volta a una pace giusta e duratura, nel pieno rispetto della sovranità e dell’indipendenza dell’Ucraina, in coordinamento con i partner più stretti e promuovendo un ruolo attivo dell’Unione europea nel processo di pace e nella definizione della futura architettura di sicurezza continentale”.

Nel testo si impegna il governo a “non far venir meno la pressione sulla Russia che porti come primo risultato un cessate il fuoco pieno, incondizionato e immediato; ribadendo che tali misure sono rivolte contro il regime russo e la sua capacità di sostenere la guerra di aggressione e non contro la popolazione russa”. Nessun riferimento al dossier armi, decisamente poco spendibile in chiave elettorale, mentre figura un richiamo alla necessità di “promuovere una decisione sulla rappresentanza europea nel processo di pace per l’Ucraina, sviluppando ulteriormente la proposta avanzata dal Governo italiano per la designazione di un inviato speciale europeo o, in alternativa, definendo un formato che, in virtù di un chiaro mandato da parte del Consiglio europeo, possa esprimere con autorevolezza ed efficacia la posizione dell’insieme degli Stati membri nella convinzione che nessuna decisione sulla sicurezza europea possa essere assunta senza l’Europa”.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump (AP Photo/Nathan Howard)

Trump, Medio Oriente e dossier migranti

Da capire se Meloni citerà nel suo intervento il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sia in considerazione degli ultimi sviluppi sul fronte del conflitto russo-ucraino sia per quanto riguarda il Medio Oriente, altro punto all’ordine del giorno della riunione di Bruxelles con particolare riferimento alla situazione in Iran, Yemen, a Gaza/Cisgiordania e in Libano. Di certo, invece, la presidente del Consiglio si soffermerà sul dossier migranti, tra dimensione esterna dell’Ue e partenariati globali. E non è escluso anche un passaggio riguardante Ceuta e lo scontro in atto con il governo spagnolo di Pedro Sanchez culminato con la temporanea sospensione dell’accordo di Schengen con Madrid.